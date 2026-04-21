₹5000 से कम में खरीदें ये 5 बिंदास फोन, कैमरा-बैटरी जबरदस्त; WhatsApp, UPI, Youtube सब चलेगा

1. Nokia 105 (2025 Edition)

Nokia 105 को 1309 रुपए में खरीद सकते हैं, जो इसे इस लिस्ट का सबसे सस्ता और भरोसेमंद फोन बनाती है। इस कीमत में आपको एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला फोन मिलता है, जो खासकर कॉलिंग के लिए बनाया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें लंबी बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ UPI पेमेंट का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप बिना स्मार्टफोन के भी पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं। इसका सिंपल डिजाइन और मजबूत बॉडी इसे बुजुर्गों और बेसिक यूजर्स के लिए परफेक्ट बनाती है।