₹40,000 से कम में खरीदें ये 5 दमदार Laptops; ASUS, Acer, HP के मॉडल पर मिल रही जबरदस्त वैल्यू

लैपटॉप खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ कीमत या RAM देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। सबसे पहले अपनी जरूरत को समझें। अगर लैपटॉप का इस्तेमाल पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, इंटरनेट ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क के लिए करना है, तो एक अच्छा प्रोसेसर और SSD स्टोरेज वाला मॉडल चुनना बेहतर रहेगा। वहीं अगर आप वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग या गेमिंग करते हैं, तो ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और बेहतर ग्राफिक्स सपोर्ट की जरूरत होगी। लैपटॉप खरीदते समय प्रोसेसर पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यही उसकी परफॉर्मेंस तय करता है। कम से कम 8GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज वाला मॉडल चुनने की कोशिश करें। साथ ही लैपटॉप का वजन, बिल्ड क्वालिटी, पोर्ट्स और कंपनी की आफ्टर-सेल्स सर्विस भी चेक कर लें।