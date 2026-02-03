Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सफ्री में देखना है T20 World Cup तो बेस्ट हैं ये सात प्लान, मुफ्त मिलेगा JioHotstar, कीमत ₹200 से कम

फ्री में देखना है T20 World Cup तो बेस्ट हैं ये सात प्लान, मुफ्त मिलेगा JioHotstar, कीमत ₹200 से कम

T20 World Cup 2026 7 फरवरी 2026 से शुरू होगा और यह 8 मार्च 2026 तक चलेगा। मैच शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अगर JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर सभी मैच फ्री में लाइव देख सकते हैं। यह हम आपको 200 रुपये से कम के ऐसे प्लान्स बता रहे हैं, जिनमें JioHotstar मुफ्त मिलता है।

Arpit SoniFeb 03, 2026 01:19 pm IST
1/7

जियो 100 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 5GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल/टीवी (30 दिनों के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है।

2/7

जियो 195 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 15GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल/टीवी (90 दिनों के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।

3/7

वीआई का 101 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 5GB डेटा और फ्री JioHotstar (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है।

4/7

वीआई का 151 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 4GB डेटा और फ्री JioHotstar (3 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है।

5/7

वीआई का 169 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 8GB डेटा और फ्री JioHotstar (3 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है।

6/7

एयरटेल 100 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 6GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।

7/7

एयरटेल 195 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 12GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले (20+ OTTs) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।

Gadgets Hindi News T20 World Cup T20 Series