फ्री में देखना है T20 World Cup तो बेस्ट हैं ये सात प्लान, मुफ्त मिलेगा JioHotstar, कीमत ₹200 से कम

एयरटेल 195 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 12GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले (20+ OTTs) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।