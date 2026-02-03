फ्री में देखना है T20 World Cup तो बेस्ट हैं ये सात प्लान, मुफ्त मिलेगा JioHotstar, कीमत ₹200 से कम

यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 5GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल/टीवी (30 दिनों के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है।
यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 15GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल/टीवी (90 दिनों के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।
यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 5GB डेटा और फ्री JioHotstar (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है।
यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 4GB डेटा और फ्री JioHotstar (3 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है।
यह प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 8GB डेटा और फ्री JioHotstar (3 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है।
यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 6GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।
यह प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह डेटा वाउचर है। इसमें ग्राहकों को कुल 12GB डेटा और फ्री JioHotstar मोबाइल (1 महीने के लिए) सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले (20+ OTTs) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।