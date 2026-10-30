Festival Sale में ₹1000 से कम में खरीदें ये 5 दमदार बैटरी वाले फीचर फोन; मिलेगा धांसू स्पीकर, बिना इंटरनेट होगा UPI भी

Best Feature Phone Deals

मोबाइल फोन खरीदने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों का ध्यान स्मार्टफोन पर जाता है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फोन में सिर्फ कॉलिंग, मैसेज और रेडियो जैसे जरूरी फीचर्स चाहिए। इन फोन्स के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। यह अमेजन पर फेस्टिवल सेल में 1,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इनमें लंबी बैटरी, वायरलेस FM रेडियो, टॉर्च और बड़े बटन जैसे काम के फीचर्स मिलते हैं। वहीं, कुछ फोन में UPI पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। आइए जानते हैं 1,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले इन पांच फीचर फोन: