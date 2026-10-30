Festival Sale में ₹1000 से कम में खरीदें ये 5 दमदार बैटरी वाले फीचर फोन; मिलेगा धांसू स्पीकर, बिना इंटरनेट होगा UPI भी

मोबाइल फोन खरीदने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों का ध्यान स्मार्टफोन पर जाता है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फोन में सिर्फ कॉलिंग, मैसेज और रेडियो जैसे जरूरी फीचर्स चाहिए। इन फोन्स के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। यह अमेजन पर फेस्टिवल सेल में 1,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इनमें लंबी बैटरी, वायरलेस FM रेडियो, टॉर्च और बड़े बटन जैसे काम के फीचर्स मिलते हैं। वहीं, कुछ फोन में UPI पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। आइए जानते हैं 1,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले इन पांच फीचर फोन:
इस लिस्ट में पहला नाम Nokia 105 Classic का है। इसकी कीमत 979 रुपये है। यह सिंगल सिम वाला कीपैड फोन है। इसकी सबसे खास बात इसमें मिलने वाला PhonePe UPI पेमेंट सपोर्ट है। यानी यूजर इस फीचर फोन से भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, UPI इस्तेमाल करने के लिए संबंधित बैंक और सेवा की शर्तें लागू हो सकती हैं। फोन में लंबी बैटरी लाइफ और वायरलेस FM रेडियो जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Motorola A100 अमेजन की फेस्टिवल सेल में 999 रुपये में मिल रहा है। यानी यह 1,000 रुपये के बजट के अंदर आता है। इस फोन में लंबी बैटरी बैकअप का दावा किया गया है। इसके अलावा इसमें लाउड स्पीकर दिया गया है, जिससे कॉल के दौरान आवाज सुनने में मदद मिल सकती है। फोन में वायरलेस FM रेडियो और टॉर्च जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसकी एक और खास बात दो साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है।
Lava Hero Shakti अमेजन की सेल में 879 रुपये में बेचा जा रहा है। इसमें डुअल सिम सपोर्ट मिलता है। फोन में 1.8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वाइब्रेशन अलर्ट का फीचर भी मिलता है, जिससे कॉल या नोटिफिकेशन आने पर फोन वाइब्रेट कर सकता है। कंपनी ने इसमें Super Saving Battery Mode दिया है।
HMD 100 फोन 969 रुपये में बेचा जा रहा है। यह सिंगल सिम वाला कीपैड मोबाइल है। कंपनी ने इसे मजबूत डिजाइन और लंबी बैटरी लाइफ को ध्यान में रखकर पेश किया है। इसमें वायरलेस FM रेडियो का फीचर मिलता है। फोन में English Phone Talker फीचर भी दिया गया है। इसके जरिए फोन कुछ जरूरी जानकारी अंग्रेजी में बोलकर सुना सकता है। पावर बैकअप के लिए 800mAh की बैटरी मिलती है।
JioBharat V4 फोन 899 रुपये में अमेजन पर सेल हो रहा है। यह एक 4G कीपैड फोन है। इसमें JioTV, JioHotstar और JioSaavn जैसे ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन की एक खास बात JioPay है। इसके जरिए UPI पेमेंट करने की सुविधा मिलती है। साथ ही इसमें SoundPay फीचर भी दिया गया है, जो पेमेंट से जुड़ी जानकारी आवाज के जरिए बता सकता है। फोन में LED टॉर्च और डिजिटल कैमरा भी मिलता है। इसमें 1000mAh की बैटरी दी गई है।