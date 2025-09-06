जियो और एयरटेल के इन प्लान में फुल एंटरटेनमेंट, 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप तक फ्री, कीमत 200 रुपये से कम

फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। इन प्लान में आपको खूब सारा डेटा मिलेगा। साथ ही इनमें से कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जो 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी देते हैं। सबसे खास बात है कि इन प्लान की कीमत 200 रुपये से कम है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
एयटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा।
एयरटेल का यह प्लान एक महीने के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। साथ ही इस प्लान में आपको Airtel Xstream Play Premium के साथ आता है, जिसमें 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलता है।
एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 15जीबी डेटा मिलेगा।
एयरटेल का यह प्लान भी Airtel Xstream Play Premium के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है, जिसमें कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप ऑफर कर रही है।
इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 15जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस देता है।
जियो का यह डेटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको टोटल 10जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी इस प्लान में 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।