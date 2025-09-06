best entertainment plan from jio and airtel some plans offering 22 plus ott app free जियो और एयरटेल के इन प्लान में फुल एंटरटेनमेंट, 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप तक फ्री, कीमत 200 रुपये से कम
इन प्लान में आपको खूब सारा डेटा मिलेगा। साथ ही इनमें से कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जो 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी देते हैं। सबसे खास बात है कि इन प्लान की कीमत 200 रुपये से कम है। 

Kumar Prashant SinghSat, 6 Sep 2025 03:38 PM
फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। इन प्लान में आपको खूब सारा डेटा मिलेगा। साथ ही इनमें से कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जो 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी देते हैं। सबसे खास बात है कि इन प्लान की कीमत 200 रुपये से कम है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 195 रुपये का प्लान

एयटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा।

कई सारे ओटीटी ऐप फ्री

एयरटेल का यह प्लान एक महीने के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। साथ ही इस प्लान में आपको Airtel Xstream Play Premium के साथ आता है, जिसमें 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलता है।

एयरटेल का 181 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 15जीबी डेटा मिलेगा।

इस प्लान में भी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री

एयरटेल का यह प्लान भी Airtel Xstream Play Premium के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है, जिसमें कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप ऑफर कर रही है।

जियो का 195 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 15जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस देता है।

जियो का 175 रुपये वाला प्लान

जियो का यह डेटा पैक 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको टोटल 10जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी इस प्लान में 10 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।

