खुशखबरी! सिर्फ ₹25,999 में खरीदें 50MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh बैटरी, बिंदास AI फीचर्स वाला रफ-टफ फोन

Motorola Edge 60 Pro की कीमत हुआ भारी गिरावट Flipkart पर अब 25,999 रुपए में उपलब्ध। जानें कैसे पाएं यह ऑफर और क्या फीचर्स हैं इस फोन में।

Himani GuptaMon, 29 Sep 2025 08:59 PM
Motorola Edge 60 Pro at Massive Discount

फोन बाजार में बड़ी छूट और ऑफर्स अक्सर त्योहारों और सेल सीजन में दिखते हैं, लेकिन हाल ही में Motorola Edge 60 Pro पर एक ऐसा ऑफर आया है जिसे टेक प्रेमी मिस नहीं कर सकते। Flipkart पर यह फोन भारी डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। जानें इस डील के बारे में:

फोन क्यों खास

Motorola Edge 60 Pro को एक प्रीमियम 5G स्मार्टफोन के रूप में पेश किया है, जिसमें धुंधला नहीं होने वाला डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेहतरीन कैमरा सेटअप शामिल हैं। इस ऑफर ने इसे बजट सीमित उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बना दिया है खासकर उन लोगों के लिए जो प्रीमियम अनुभव अच्छे दाम पर लेना चाहते हैं।

Motorola Edge 60 Pro डिस्काउंट ऑफर्स

Flipkart Big Billion Days 2025 सेल के दौरान, Motorola Edge 60 Pro पर भारी छूट दी गई है। 8GB + 256GB वेरिएंट को 3000 रुपए के डिस्काउंट पर के बाद 25,999 रुपए में खरीदने के लिए लिस्टेड है।

बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स

इसके अलावा, बैंक ऑफर्स जैसे Flipkart Axis या SBI कार्ड उपयोग करने पर ₹1000 अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे प्रभावी कीमत लगभग ₹24,999 हो जाती है। Flipkart पर नो-कोस्ट EMI है, फोन पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस है।

Motorola Edge 60 Pro डिस्प्ले और डिजाइन

Motorola Edge 60 Pro में 6.7 इंच का Quad-Curved pOLED डिस्प्ले है, जो 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट देता है। इसके अलावा इसे Gorilla Glass 7i की सुरक्षा मिली है, जिससे स्क्रैच और गिरने की संभावना कम होती है।

प्रोसेसर और कैमरा

फोन में MediaTek Dimensity 8350 Extreme चिपसेट मौजूद है, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और गज़ब की गेमिंग अनुभव देने में सक्षम है। यह मल्टीटास्किंग में सक्षम है। Edge 60 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP Sony LYT 700C प्राइमरी कैमरा है। इसके साथ 50MP वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा है, जो पोर्ट्रेट और हाई-डिटेल शॉट्स देता है। कैमरा मोड्स जैसे नाइट मोड, HDR, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और OIS समर्थन मौजूद हैं।

बैटरी और चार्जिंग

इस फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबी अवधि की उपयोगिता देती है। चार्जिंग के लिए 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग का समर्थन मिलता है। इसे MIL-STD 810H स्टैंडर्ड की मजबूती भी प्राप्त है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और IP68/IP69 वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस है।

