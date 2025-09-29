खुशखबरी! सिर्फ ₹25,999 में खरीदें 50MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh बैटरी, बिंदास AI फीचर्स वाला रफ-टफ फोन

प्रोसेसर और कैमरा

फोन में MediaTek Dimensity 8350 Extreme चिपसेट मौजूद है, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और गज़ब की गेमिंग अनुभव देने में सक्षम है। यह मल्टीटास्किंग में सक्षम है। Edge 60 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP Sony LYT 700C प्राइमरी कैमरा है। इसके साथ 50MP वाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा है, जो पोर्ट्रेट और हाई-डिटेल शॉट्स देता है। कैमरा मोड्स जैसे नाइट मोड, HDR, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और OIS समर्थन मौजूद हैं।