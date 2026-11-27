4. Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G को ब्लैक फ्राइडे सेल में 17,999 रुपए में लिस्ट किया गया है। इस फोन में 6.7 इंच की FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का OIS सपोर्ट वाला मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में Circle to Search और Gemini Live जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं।