अगर आप नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अमेजन की ब्लैक फ्राइडे में मिल रहे ऑफर्स और छूट का फायदा उठा सकते हैं। अमेजन की इस सेल में 20 हजार रुपये से कम के बजट Samsung के ये बेस्ट सेलिंग फोन आपको पसंद आ सकते हैं कंपनी के Galaxy F और Galaxy M सीरीज के कई स्मार्टफोन इस बजट में उपलब्ध हैं। अगली स्लाइड में देखिए कि लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल हैं:
इनमें Samsung Galaxy F06 5G, Galaxy M17e 5G, Galaxy M17 5G, Galaxy A06 5G और Galaxy F70e 5G शामिल हैं। इन फोन की सेल 17,999 रुपए तक जाती है। खास बात है कि इस लिस्ट में मौजूद सभी फोन में 50MP कैमरा है, जबकि कुछ में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।
Samsung Galaxy F06 5G को अमेजन की ब्लैक फ्राइडे सेल में 14,998 रुपए में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Samsung Galaxy F70e 5G को सेल में 15,865 रुपए में बेचा जा रहा है। इस फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की एक बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है। यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में लेदर फिनिश वाला डिजाइन और IP54 रेटिंग भी मिलती है।
Samsung Galaxy A06 5G की सेल कीमत 14,900 रुपए है, यह इस लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है। इस फोन में 6.7 इंच की HD+ PLS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है। यह फोन Android 15 पर आधारित One UI के साथ आता है।
Samsung Galaxy M17 5G को ब्लैक फ्राइडे सेल में 17,999 रुपए में लिस्ट किया गया है। इस फोन में 6.7 इंच की FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का OIS सपोर्ट वाला मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में Circle to Search और Gemini Live जैसे AI फीचर्स भी मिलते हैं।
Samsung Galaxy M17e 5G की सेल कीमत ब्लैक फ्राइडे सेल में 17,999 रुपए है। इस फोन की खासियत इसकी 6000mAh की बड़ी बैटरी है। इसमें 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसके पीछे 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।