₹19,999 में खरीदें 50MP कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला फोन; कंपनी का दावा 1.5 मीटर से गिरने पर नहीं होगा खराब

बड़ी बैटरी, 5G कनेक्टिविटी और मजबूत बॉडी वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो Tecno Spark 50S 5G आपके लिए लेटेस्ट ऑप्शन है। कंपनी के इस नए फोन की पहली सेल आज यानी 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। फोन दो वेरिएंट में आता है, जिनमें 6GB और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलती है।
Tecno Spark 50S 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपए है। वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपए है। लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ दोनों फोन पर आपको 2000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। फोन Burgundy Red और Breeze Blue कलर में उपलब्ध है।
Tecno ने इस फोन की मजबूती पर भी जोर दिया है। कंपनी के मुताबिक, फोन को MIL-STD-810H स्टैण्डर्ड के तहत टेस्ट किया गया है और यह 1.5 मीटर तक की ऊंचाई से गिरने पर बच सकता है। इसके अलावा फोन को IP64 रेटिंग मिली है, जिससे धूल और पानी से फोन सुरक्षित रहेगा।
Tecno Spark 50S 5G में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है। यह 6nm तकनीक पर बना ऑक्टा-कोर चिपसेट है। फोन Android 16 पर आधारित HiOS के साथ आता है। इसमें डुअल SIM और 5G नेटवर्क सपोर्ट भी मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए Tecno Spark 50S 5G में पीछे की तरफ 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है। इसके साथ LED फ्लैश भी मिलता है। सेल्फी लेने और वीडियो कॉल करने के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा है।
फोन में 6.78 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है। इसका रिजॉल्यूशन 720×1600 पिक्सल है और यह 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। Tecno Spark 50S 5G की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी 6500mAh बैटरी शामिल है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।