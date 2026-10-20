₹19,999 में खरीदें 50MP कैमरा, 6500mAh बैटरी वाला फोन; कंपनी का दावा 1.5 मीटर से गिरने पर नहीं होगा खराब

Tecno Spark 50S 5G की कीमत और सेल डिटेल

Tecno Spark 50S 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपए है। वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपए है। लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ दोनों फोन पर आपको 2000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। फोन Burgundy Red और Breeze Blue कलर में उपलब्ध है।