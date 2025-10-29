मत चूकना मौका! पूरे ₹7640 सस्ता मिल रहा OnePlus का 6000mAh बैटरी, DSLR कैमरा क्वालिटी, 32MP सेल्फी कैमरा, AI किलर फोन

OnePlus 13s स्पेशल AI फीचर्स

OnePlus 13s का सबसे यूनिक फीचर है इसका Plus Key बटन, जो पुराने Alert Slider की जगह लाया गया है। यूजर इसे अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं — जैसे कैमरा ओपन करना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना या किसी खास ऐप को इंस्टेंटली लॉन्च करना। इसके अलावा, इसमें कई AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जैसे: AI Translate: रियल-टाइम ट्रांसलेशन के लिए, जिससे आप तुरंत किसी भाषा को समझ सकें। AI VoiceScribe: यह ऑटोमेटिक नोट्स तैयार करता है, मीटिंग या इंटरव्यू के दौरान काफी उपयोगी साबित होता है। AI Detail Boost: यह तस्वीरों में डिटेल और क्लैरिटी बढ़ाकर उन्हें और बेहतर बनाता है।