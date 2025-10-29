मत चूकना मौका! पूरे ₹7640 सस्ता मिल रहा OnePlus का 6000mAh बैटरी, DSLR कैमरा क्वालिटी, 32MP सेल्फी कैमरा, AI किलर फोन

स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। OnePlus ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन OnePlus 13s पर अब तक की सबसे बड़ी कटौती कर दी है। अब यह फोन 7,000 रुपए से ज्यादा की छूट पर बेचा जा रहा है, और फीचर्स की बात करें तो यह किसी फ्लैगशिप से कम नहीं। जानें फोन की पूरी डील के बारे में:
इस OnePlus फोन में मिलता है DSLR जैसे क्वालिटी वाला 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो हर शॉट को प्रोफेशनल टच देता है। सेल्फी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें मौजूद AI-बेस्ड कैमरा फीचर्स फोटो क्वालिटी को और निखारते हैं। वहीं, इसकी 6000mAh की पावरफुल बैटरी है।
OnePlus 13s भारत में 57,999 रुपए में लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी यह फोन Flipkart पर 7,640 रुपए की फ्लैट छूट के बाद 50,359 रुपए में बेचा जा रहा है।
इसके अलावा बैंक क्रेडिट-कार्ड ऑफर के तहत अतिरिक्त ₹2,500 तक की छूट मिल सकती है। यदि आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर के माध्यम से 20,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है।
OnePlus 13s में 6.32 इंच का ProXDR LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो प्रीमियम विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें 120Hz का डायनामिक रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को बेहद स्मूद बना देता है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक पहुंचती है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले क्लियर नजर आता है।
फोटोग्राफी लवर्स के लिए OnePlus 13s में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर मौजूद है, जो दिन और रात दोनों में शानदार डिटेल वाली फोटोज कैप्चर करता है। इसके साथ एक 50MP टेलीफोटो लेंस है, जो 2x ऑप्टिकल ज़ूम और AI-बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो AI Beautification और HDR सपोर्ट के साथ आता है। इससे ली गई तस्वीरें ज्यादा शार्प और नैचुरल दिखती हैं।
फोन में दी गई है 5,850mAh की पावरफुल बैटरी, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन का बैकअप देती है। इसमें 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे फोन केवल 30 मिनट में लगभग 60% तक चार्ज हो जाता है। भारी गेमिंग या वीडियो देखने वाले यूजर्स के लिए यह बैटरी काफी भरोसेमंद साबित होगी।
OnePlus 13s का सबसे यूनिक फीचर है इसका Plus Key बटन, जो पुराने Alert Slider की जगह लाया गया है। यूजर इसे अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं — जैसे कैमरा ओपन करना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना या किसी खास ऐप को इंस्टेंटली लॉन्च करना। इसके अलावा, इसमें कई AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं जैसे: AI Translate: रियल-टाइम ट्रांसलेशन के लिए, जिससे आप तुरंत किसी भाषा को समझ सकें। AI VoiceScribe: यह ऑटोमेटिक नोट्स तैयार करता है, मीटिंग या इंटरव्यू के दौरान काफी उपयोगी साबित होता है। AI Detail Boost: यह तस्वीरों में डिटेल और क्लैरिटी बढ़ाकर उन्हें और बेहतर बनाता है।