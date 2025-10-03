मौका! Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹39,901 सस्ते मिलेंगे iPhone 16 सीरीज के फोन्स, सबसे बड़ी छूट

iPhone 16 Pro की खासियतें

इस फोन में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद शार्प और ब्राइट विजुअल्स प्रदान करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरे मौजूद हैं 48MP प्राइमरी लेंस, 48MP टेलीफोटो/अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 12MP सेंसर। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। परफॉर्मेंस को पावर देने के लिए इसमें Apple का लेटेस्ट A18 Pro Bionic चिपसेट दिया गया है, जो फोन को बेहद तेज, स्मूद और पावर-एफिशिएंट बनाता है।