मौका! Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹39,901 सस्ते मिलेंगे iPhone 16 सीरीज के फोन्स, सबसे बड़ी छूट

भारत में त्योहारों का सीजन आ गया है और साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म्स ने Flipkart Festive Dhamaka Sale 2025 की घोषणा कर दी है। इस सेल में iPhone 16 सीरीज पर विशेष छूट, बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और कैशबैक जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस सेल में iPhone 16, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max पर धमाकेदार छूट मिलने वाली है। फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट पर खुद इन डील्स का खुलासा किया है।
फ्लिपकार्ट की दिवाली धमाका सेल में आईफोन 16 मॉडल पर 56,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जायेगा। ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर फोन का 128GB मॉडल 69,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 22,901 रुपये सस्ता मिलेगा।
फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहतरीन ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी प्रदान करता है। इसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक 48MP प्राइमरी कैमरा और एक 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह स्मार्टफोन Apple के लेटेस्ट A18 Bionic चिपसेट से पावरड है, जो इसे तेज और स्मूद बनाता है।
Flipkart की दिवाली धमाका सेल के दौरान iPhone 16 Pro को केवल ₹85,999 की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। गौर करने वाली बात है कि Apple ने इस मॉडल को अपनी Apple India वेबसाइट से हटा दिया है। भारत में लॉन्च के समय इस मॉडल की कीमत ₹1,19,900 थी। यानी सेल ऑफर के तहत यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से लगभग ₹33,901 सस्ता मिल रहा है।
इस फोन में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद शार्प और ब्राइट विजुअल्स प्रदान करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरे मौजूद हैं 48MP प्राइमरी लेंस, 48MP टेलीफोटो/अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 12MP सेंसर। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP फ्रंट कैमरा मिलता है। परफॉर्मेंस को पावर देने के लिए इसमें Apple का लेटेस्ट A18 Pro Bionic चिपसेट दिया गया है, जो फोन को बेहद तेज, स्मूद और पावर-एफिशिएंट बनाता है।
Flipkart की दिवाली धमाका सेल में iPhone 16 Pro Max को केवल ₹1,04,999 में खरीदा जा सकेगा। भारत में लॉन्चिंग के समय इसके 256GB मॉडल की कीमत ₹1,44,900 थी। यानी सेल के दौरान खरीदारों को इस प्रीमियम iPhone पर करीब ₹39,901 तक की बचत होगी।