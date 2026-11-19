1. Samsung Galaxy A07

अगर आप Samsung का फोन कम से कम कीमत में खरीदना चाहते हैं तो Galaxy A07 पर नजर डाल सकते हैं। इसकी कीमत 13,499 रुपए है। यह चारों फोन में सबसे सस्ता ऑप्शन है। फोन में 50MP और 2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है।