2027 तक Recharge का टेंशन खत्म, 365 दिन चलेंगे ये पांच सस्ते प्लान; खर्च 5 रुपये रोज

बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 एसएमएस और डेली 2.5GB डेटा यानी कुल 912GB डेटा मिलेगा। ध्यान रहे कि डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी। बता दें कि पहले इस प्लान में डेली 2GB डेटा मिलता था, लेकिन ऑफर के तहत प्लान में इस समय डेली 2.5GB डेटा दिया जा रहा है। ऑफर 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है, जो 31 जनवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 6.57 रुपये आएगा।