Hindi Newsफोटोगैजेट्स365 दिन खत्म नहीं होगा डेटा, 730GB के साथ मिलेगा 50GB एक्स्ट्रा, 1 साल JioHotstar भी मुफ्त

365 दिन खत्म नहीं होगा डेटा, 730GB के साथ मिलेगा 50GB एक्स्ट्रा, 1 साल JioHotstar भी मुफ्त

वैसे तो टेलीकॉम कंपनियों के पास 365 दिन चलने वाले ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे प्लान्स बता रहे हैं, जो आपकी डेटा खत्म होने की टेंशन खत्म कर देंगे। हम आपको ऐसे प्लान्स बता रहे हैं जिनमें डेली डेटा के अलावा 50GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है। 

Arpit SoniDec 18, 2025 08:10 pm IST
Vi का 3499 रुपये का प्लान

वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा (कुल 547GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

Vi का 3699 रुपये का प्लान

वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा (कुल 730GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन मिलता है।

Vi का 3799 रुपये का प्लान

वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा (कुल 730GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन मिलता है।

मुफ्त में 50GB एक्स्ट्रा डेटा

अच्छी बात यह है कि 365 दिनों की वैलिडिटी वाले इन तीनों ही प्रीपेड प्लान्स के साथ वीआई 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। बता दें कि तीनों ही प्लान्स में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। (नोट- अनलिमिटेड 5G डेटा सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में 5G फोन पर ही मिलेगा।)

एडिशनल बेनिफिट्स

तीनों ही प्लान्स में ग्राहकों को बिंज ऑल नाइट (रात 12AM से लेकर सुबह 12PM तक फ्री अनलिमिटेड डेटा), वीकेंड डेटा रोलओवर (सोमवार से शुक्रवार तक का अनयूज्ड डेटा शनिवार-रविवार को इस्तेमाल करें।) और डेटा डिलाइट (हर महीने 2GB तक बैकअप डेटा) जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं।

