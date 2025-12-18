365 दिन खत्म नहीं होगा डेटा, 730GB के साथ मिलेगा 50GB एक्स्ट्रा, 1 साल JioHotstar भी मुफ्त

वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा (कुल 547GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।
वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा (कुल 730GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए JioHotstar Mobile सब्सक्रिप्शन मिलता है।
वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा (कुल 730GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन मिलता है।
अच्छी बात यह है कि 365 दिनों की वैलिडिटी वाले इन तीनों ही प्रीपेड प्लान्स के साथ वीआई 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। बता दें कि तीनों ही प्लान्स में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। (नोट- अनलिमिटेड 5G डेटा सिर्फ 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में 5G फोन पर ही मिलेगा।)
तीनों ही प्लान्स में ग्राहकों को बिंज ऑल नाइट (रात 12AM से लेकर सुबह 12PM तक फ्री अनलिमिटेड डेटा), वीकेंड डेटा रोलओवर (सोमवार से शुक्रवार तक का अनयूज्ड डेटा शनिवार-रविवार को इस्तेमाल करें।) और डेटा डिलाइट (हर महीने 2GB तक बैकअप डेटा) जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं।