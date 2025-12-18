365 दिन खत्म नहीं होगा डेटा, 730GB के साथ मिलेगा 50GB एक्स्ट्रा, 1 साल JioHotstar भी मुफ्त

Vi का 3799 रुपये का प्लान

वोडाफोन-आइडिया का 3499 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिबास से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 9.58 रुपये आएगा। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा (कुल 730GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में 1 साल के लिए Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन मिलता है।