365 दिन चलने वाले पैसा वसूल Recharge, इस प्लान में 1 लाख का इंश्योरेंस भी; कीमत ₹2500 से कम

Airtel का 2249 रुपये का प्लान

एयरटेल का 2249 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 6.16 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 30GB डेटा और कुल 3600 एसएमएस मिलेंगे। प्लान में 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। (नोट- डेटा कोटा समाप्त हो जाने के लिए अतिरिक्त डेटा यूज करने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।)