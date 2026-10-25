365 दिन चलने वाले पैसा वसूल Recharge, इस प्लान में 1 लाख का इंश्योरेंस भी; कीमत ₹2500 से कम

एयरटेल का 2249 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 6.16 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 30GB डेटा और कुल 3600 एसएमएस मिलेंगे। प्लान में 12 महीनों के लिए एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन और फ्री हैलोट्यून्स जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। (नोट- डेटा कोटा समाप्त हो जाने के लिए अतिरिक्त डेटा यूज करने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।)
वोडाफोन-आइडिया का 2249 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 6.16 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 30GB डेटा और कुल 3600 एसएमएस मिलेंगे। इसके अलावा प्लान में कोई एडिशनल बेनिफिट्स शामिल नही हैं। (नोट- डेटा कोटा समाप्त हो जाने के लिए अतिरिक्त डेटा यूज करने के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।)
बीएसएनएल का 2399 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 6.57 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे। (नोट- डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।)
बीएसएनएल का 2449 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 6.70 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलेंगे। (नोट- डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाएगी।) कंपनी इस प्लान में ग्राहकों को 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर और 10 हजार रुपये का साइबर इंश्योरेंस कवर भी दे रही है।