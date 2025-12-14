2026 में No Recharge, 365 दिन टेंशन फ्री रखेंगे ये प्लान, मिलेगा Unlimited 5G डेटा

Vi के 365 दिन चलने वाले प्लान्स

वोडाफोन आइडिया के पास 365 दिन चलने वाले ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स है। इनकी कीमत 3499 रुपये (डेली 1.5GB डेटा), 3599 रुपये (डेली 2GB डेटा), 3699 रुपये (डेली 2GB डेटा), 3799 रुपये (डेली 2GB डेटा), 3999 रुपये (डेली 2GB डेटा) और 4999 रुपये (डेली 2GB डेटा) है। इन सभी प्लान्स में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। कंपनी 3499 रुपये, 3699 रुपये और 3799 रुपये के प्लान्स के साथ 50GB एक्स्ट्रा डेटा (90 दिनों के लिए) दे रही है। सभी प्लान्स अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट्स के साथ आते हैं। इनकी डिटेल्स आप Vi वेबसाइट या ऐप पर देख सकते हैं।