2026 में No Recharge, 365 दिन टेंशन फ्री रखेंगे ये प्लान, मिलेगा Unlimited 5G डेटा

Hindi Newsफोटोगैजेट्स2026 में No Recharge, 365 दिन टेंशन फ्री रखेंगे ये प्लान, मिलेगा Unlimited 5G डेटा

साल 2026 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अगर आप नए साल में बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते हैं और सालभर टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो यहां हम आपको Jio, Airtel, Vi और BSNL के ऐसे प्लान्स बता रहे हैं, जो 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। देखें लिस्ट

Arpit SoniDec 14, 2025 05:04 pm IST
1/6

Airtel का 3599 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में परपलेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

2/6

Airtel का 3999 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियोहॉटस्टार (1 साल के लिए) सब्सक्रिप्शन के साथ परपलेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

3/6

Jio का 3599 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियोहॉटस्टार के साथ गूगल जेमिनी प्रो प्लान समेत ढेर सारे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।

4/6

Jio का 3999 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में जियोहॉटस्टार के साथ गूगल जेमिनी प्रो प्लान समेत ढेर सारे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।

5/6

BSNL का 2399 रुपये का प्लान

यह 365 दिनों की वैलिडिटी और डेली 2GB डेटा वाला देश का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान है। इस प्लान में ग्राहकों को लंबी वैलिडिटी और डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

6/6

Vi के 365 दिन चलने वाले प्लान्स

वोडाफोन आइडिया के पास 365 दिन चलने वाले ढेर सारे प्रीपेड प्लान्स है। इनकी कीमत 3499 रुपये (डेली 1.5GB डेटा), 3599 रुपये (डेली 2GB डेटा), 3699 रुपये (डेली 2GB डेटा), 3799 रुपये (डेली 2GB डेटा), 3999 रुपये (डेली 2GB डेटा) और 4999 रुपये (डेली 2GB डेटा) है। इन सभी प्लान्स में अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। कंपनी 3499 रुपये, 3699 रुपये और 3799 रुपये के प्लान्स के साथ 50GB एक्स्ट्रा डेटा (90 दिनों के लिए) दे रही है। सभी प्लान्स अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट्स के साथ आते हैं। इनकी डिटेल्स आप Vi वेबसाइट या ऐप पर देख सकते हैं।

