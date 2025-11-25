Smartphone खरीदने से पहले जरूर कर लें ये 2 मिनट का काम, वरना हो सकती है 3 साल की जेल, जानें तरीका

Before Buying Smartphone Check its Real or Fake

आज के समय में नकली फोन, क्लोन IMEI, चोरी के मोबाइल और फर्जी डिवाइसों की समस्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यह पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है कि आपका फोन असली है या किसी तरह का टैंपरिंग किया हुआ डिवाइस तो नहीं। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने KYM टूल लॉन्च किया है, जिससे आप सिर्फ IMEI नंबर डालकर मोबाइल की जेन्युइनिटी तुरंत जांच सकते हैं। KYM की मदद से आप जान सकते हैं कि कोई फोन असली है, चोरी का है, ब्लैकलिस्ट है, या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है। यदि कोई कंपनी या व्यक्ति IMEI छेड़छाड़ करता पाया गया, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माने के तौर पर 50 रुपए लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। ये अपराध गैर-जमानती (non-bailable) होंगे, मतलब जमानत मिलना कठिन होगा।