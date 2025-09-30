5 साल से छोटे बच्चों का ऐसे FREE में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के साथ बनवाएं Aadhaar Card, ये है सबसे आसान तरीका

आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह इसकी जरूरत होती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो माता-पिता के मन में सवाल उठता है क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार कार्ड बन सकता है? इसका जवाब है हां। छोटे बच्चों के लिए सरकार ने एक विशेष आधार कार्ड शुरू किया है जिसे बाल आधार कार्ड (Blue Aadhaar Card) कहा जाता है।
इसे ‘ब्लू आधार’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग नीला होता है। यह कार्ड खास तौर पर 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बनाया जाता है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि कहां जरूरी होता है, कैसे बनवाया जा सकता है (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से), कौन से दस्तावेज चाहिए, और इसके फायदे क्या हैं।
ब्लू आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों का पहचान पत्र है। इसमें बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) नहीं ली जाती क्योंकि इस उम्र में बच्चों की बायोमेट्रिक स्थिर नहीं होती। इसके बजाय, कार्ड में शामिल होते हैं: बच्चे की फोटो, बच्चे का नाम और जन्मतिथि, माता या पिता का आधार नंबर लिंक, इसी वजह से यह एक वैध पहचान पत्र माना जाता है।
ब्लू आधार कई जगह पर जरूरी हो जाता है, जैसे: बच्चे का दाखिला कराने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम आता है। बच्चों के नाम पर मिलने वाले सरकारी लाभ जैसे छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजना आदि में। अस्पतालों और सरकारी हेल्थ स्कीम्स में बच्चे का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। यदि माता-पिता बच्चे के नाम से कोई बैंक खाता या बीमा पॉलिसी खोलना चाहते हैं। कुछ मामलों में पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
ब्लू आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत कम दस्तावेज चाहिए होते हैं। मुख्य रूप से: जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका/अस्पताल से जारी), माता या पिता का आधार कार्ड, लिंकिंग के लिए, पते का प्रमाण (जरूरत पड़ने पर माता-पिता का), याद रखें कि बच्चे की फोटो उसी समय एनरोलमेंट सेंटर पर खींची जाएगी।
Step 1: UIDAI ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा दी है। हालांकि आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन सेंटर पर ही होती है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "Book Aadhaar Appointment" ऑप्शन चुनें। अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर का चयन करें। आवश्यक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें और उन्हें तैयार रखें।
तय तारीख़ और समय पर सेंटर जाएं। सेंटर पर बच्चे की फोटो ली जाएगी और दस्तावेज वेरिफाई होंगे। आवेदन के बाद आपको एक Acknowledgement Slip मिलेगी। लगभग 60-90 दिनों में बाल आधार कार्ड घर पर पहुँच जाएगा।
अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना चाहते तो सीधे नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जा सकते हैं। नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं। वहां से बाल आधार एनरोलमेंट फॉर्म लें और भरें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड दिखाएं। बच्चे की फोटो वहीं खींची जाएगी। माता या पिता की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। सबमिट करने के बाद आपको एनरोलमेंट स्लिप मिलेगी। कुछ हफ़्तों में कार्ड आपके पते पर आ जाएगा।
जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, तब उसके बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) दोबारा लिए जाते हैं। इसके बाद कार्ड अपडेटेड आधार में बदल दिया जाता है। यह अपडेट पूरी तरह मुफ्त है। इसी तरह, 15 साल की उम्र में भी आधार को दोबारा अपडेट करना अनिवार्य है।