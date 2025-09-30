Baal Aadhaar Card Update 2025 Here is how to make it for free with just three documents check easiest process 5 साल से छोटे बच्चों का ऐसे FREE में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के साथ बनवाएं Aadhaar Card, ये है सबसे आसान तरीका
5 साल से छोटे बच्चों का ऐसे FREE में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के साथ बनवाएं Aadhaar Card, ये है सबसे आसान तरीका

5 साल से छोटे बच्चों का Aadhaar Card (Baal Aadhaar) अब बिल्कुल FREE बनवाया जा सकता है। बस 3 जरूरी दस्तावेज लगेंगे और आसान स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से कार्ड घर पर आ जाएगा। जानें पूरी जानकारी। 

Himani GuptaTue, 30 Sep 2025 07:40 PM
Baal Aadhaar Card Update 2025

आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह इसकी जरूरत होती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, तो माता-पिता के मन में सवाल उठता है क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार कार्ड बन सकता है? इसका जवाब है हां। छोटे बच्चों के लिए सरकार ने एक विशेष आधार कार्ड शुरू किया है जिसे बाल आधार कार्ड (Blue Aadhaar Card) कहा जाता है।

ब्लू आधार क्या है?

इसे ‘ब्लू आधार’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग नीला होता है। यह कार्ड खास तौर पर 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बनाया जाता है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि कहां जरूरी होता है, कैसे बनवाया जा सकता है (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से), कौन से दस्तावेज चाहिए, और इसके फायदे क्या हैं।

ब्लू आधार कार्ड की डिटेल्स?

ब्लू आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों का पहचान पत्र है। इसमें बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) नहीं ली जाती क्योंकि इस उम्र में बच्चों की बायोमेट्रिक स्थिर नहीं होती। इसके बजाय, कार्ड में शामिल होते हैं: बच्चे की फोटो, बच्चे का नाम और जन्मतिथि, माता या पिता का आधार नंबर लिंक, इसी वजह से यह एक वैध पहचान पत्र माना जाता है।

ब्लू आधार कार्ड कहां जरूरी है?

ब्लू आधार कई जगह पर जरूरी हो जाता है, जैसे: बच्चे का दाखिला कराने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम आता है। बच्चों के नाम पर मिलने वाले सरकारी लाभ जैसे छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजना आदि में। अस्पतालों और सरकारी हेल्थ स्कीम्स में बच्चे का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। यदि माता-पिता बच्चे के नाम से कोई बैंक खाता या बीमा पॉलिसी खोलना चाहते हैं। कुछ मामलों में पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

ब्लू आधार कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज

ब्लू आधार कार्ड बनवाने के लिए बहुत कम दस्तावेज चाहिए होते हैं। मुख्य रूप से: जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका/अस्पताल से जारी), माता या पिता का आधार कार्ड, लिंकिंग के लिए, पते का प्रमाण (जरूरत पड़ने पर माता-पिता का), याद रखें कि बच्चे की फोटो उसी समय एनरोलमेंट सेंटर पर खींची जाएगी।

ब्लू आधार बनवाने का ऑनलाइन प्रोसेस

Step 1: UIDAI ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा दी है। हालांकि आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन सेंटर पर ही होती है। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "Book Aadhaar Appointment" ऑप्शन चुनें। अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर का चयन करें। आवश्यक दस्तावेज़ों की लिस्ट देखें और उन्हें तैयार रखें।

Step 2:

तय तारीख़ और समय पर सेंटर जाएं। सेंटर पर बच्चे की फोटो ली जाएगी और दस्तावेज वेरिफाई होंगे। आवेदन के बाद आपको एक Acknowledgement Slip मिलेगी। लगभग 60-90 दिनों में बाल आधार कार्ड घर पर पहुँच जाएगा।

Blue Aadhaar बनवाने का ऑफलाइन प्रोसेस

अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना चाहते तो सीधे नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जा सकते हैं। नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं। वहां से बाल आधार एनरोलमेंट फॉर्म लें और भरें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार कार्ड दिखाएं। बच्चे की फोटो वहीं खींची जाएगी। माता या पिता की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी। सबमिट करने के बाद आपको एनरोलमेंट स्लिप मिलेगी। कुछ हफ़्तों में कार्ड आपके पते पर आ जाएगा।

5 साल के ब्लू आधार अपडेट का प्रोसेस

जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, तब उसके बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन) दोबारा लिए जाते हैं। इसके बाद कार्ड अपडेटेड आधार में बदल दिया जाता है। यह अपडेट पूरी तरह मुफ्त है। इसी तरह, 15 साल की उम्र में भी आधार को दोबारा अपडेट करना अनिवार्य है।

