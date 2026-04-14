IRCTC का नया फीचर: पेमेंट अटक जाए तो भी मिलेगा कन्फर्म सीट बुक करने का मौका, नहीं छूटेगी ट्रेन; जानिए कैसे

IRCTC New Feature

ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान पेमेंट फेल होना एक आम प्रॉब्लम है, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं होती। ऐसे में यात्रियों को न सिर्फ दोबारा बुकिंग करनी पड़ती है, बल्कि रिफंड का इंतजार भी करना पड़ता है। अब इस समस्या का समाधान निकालते हुए IRCTC ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है “Resume/Retry Booking”। इस फीचर की मदद से अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप उसी बुकिंग को दोबारा वहीं से जारी कर सकते हैं, जहां वह रुकी थी।