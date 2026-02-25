रेल यात्री ध्यान दें! 1 मार्च से बंद हो रहा UTS ऐप, तुरंत कर लें ये काम वरना टिकट बुकिंग में होगी दिक्कत

कब बंद होगा UTS ऐप

रेलवे के अनुसार UTS on Mobile ऐप 1 मार्च 2026 से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यह ऐप काम नहीं करेगा। टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ RailOne ऐप ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि आखिरी समय तक इंतजार न करें और पहले ही नए ऐप पर शिफ्ट हो जाएं। अगर आपके UTS ऐप में R-Wallet में पैसा पड़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे के अनुसार आपका बैलेंस सुरक्षित रहेगा और RailOne ऐप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।