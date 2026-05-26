LPG Connection बंद करने के बाद भी दोबारा मिल सकता है गैस सिलेंडर, बस करना होगा ये काम

क्या है Transfer Voucher सुविधा

जो लोग LPG सिलेंडर छोड़कर PNG गैस इस्तेमाल करने लगे हैं, उनके लिए तेल कंपनियां Transfer Voucher की सुविधा दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में किसी वजह से आपको फिर से LPG Connection की जरूरत पड़े, तो पुराना कनेक्शन दोबारा शुरू कराया जा सकता है। कई लोग PNG कनेक्शन लेने के बाद LPG सरेंडर कर देते हैं। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक, जिन लोगों के पास पहले से LPG कनेक्शन है और वे PNG कनेक्शन भी लेते हैं, उनके सामने अब दो विकल्प होंगे। पहला ऑप्शन यह है कि उपभोक्ता चाहें तो PNG कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन बंद करवा सकते हैं।