LPG सिलेंडर घर आते ही न बताएं OTP! पहले चेक करें ये 5 बातें, नहीं तो बाद में पड़ सकता है पछताना

पासबुक में रिफिल एंट्री भी जरूर अपडेट कराएं

अगर आपके कनेक्शन में DGCC या LPG पासबुक का इस्तेमाल होता है, तो सिलेंडर मिलने के बाद उसमें रिफिल की एंट्री जरूर अपडेट कराएं। इससे आपके गैस सिलेंडर की डिलीवरी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह काम आता है। अगर सिलेंडर में लीकेज, कम वजन, टूटी सील या गलत बिल जैसी कोई समस्या मिलती है, तो उसी समय डिलीवरी बॉय को इसकी जानकारी दें। जरूरत पड़ने पर अपनी गैस एजेंसी के कस्टमर केयर या संबंधित तेल कंपनी की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। समस्या वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करने से बचें।