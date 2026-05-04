Aadhaar यूजर्स ध्यान दें! नए कार्ड को लेकर आई बड़ी डिटेल, सिर्फ फोटो और QR वाला Aadhaar आएगा या नहीं जानें?

Aadhaar Card to Get New Look or Not

कुछ दिनों से Aadhaar कार्ड को लेकर बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार जल्द ही Aadhaar कार्ड का नया डिजाइन लॉन्च करने वाली है, जिसमें सिर्फ फोटो और QR कोड होगा और बाकी जानकारी हटा दी जाएगी। इसी बीच अब UIDAI और सरकार की तरफ से इस मामले पर साफ जवाब सामने आया है। सरकार ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि Aadhaar कार्ड के नए डिजाइन को लेकर क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह।