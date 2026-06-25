Amazon Sale में मचेगी लूट, सबसे कम कीमत में 200MP कैमरे वाला Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 पर भी तगड़ा डिस्काउंट

अमेजन ने टीज किया है कि सेल में यह फोन अपनी सबसे कम कीमत में मिलेगा। सेल में फोन 8X,XXX रुपये में मिलेगा। हालांकि सटीक कीमत सामने नहीं आई है लेकिन यह हिंट जरूर मिल गया है कि फोन सेल में 90 हजार से कम कीमत में मिलेगा। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बेस 256GB वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपये थी। यानी फोन अपनी ओरिजनल प्राइस से लगभग 40,000 रुपये या इससे भी कम कीमत में मिल सकता है।
सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा Galaxy AI फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें गैलेक्सी चिप के लिए कस्टम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप है। इसमें 6.9 इंच डायनामिक एमोलेड 2X स्क्रीन है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर प्रोटेक्शन के साथ आती है। फोन में चार रियर कैमरे हैं, जिसमें 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 12 मेगापिक्सेल का कैमरा है। इसे IP68 रेटिंग दी गई है। इसमें 5000mAh की बैटरी है, जिसे 45W (वायर्ड, चार्जर अलग से बेचा जाएगा) पर चार्ज किया जा सकता है। इसमें फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0 (15W) और वायरलेस पावरशेयर सपोर्ट भी है।
अमेजन ने टीज किया है कि सेल में फोन 4X,XXX रुपये में मिलेगा। हालांकि सटीक कीमत सामने नहीं आई है लेकिन यह हिंट जरूर मिल गया है कि सेल में फोन 50 हजार से कम कीमत में मिलेगा। बता दें कि, भारत में लॉन्च के समय, वनप्लस 13 की कीमत बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये थी। यानी फोन अपनी ओरिजनल लॉन्च प्राइस से लगभग 20,000 रुपये या उससे भी कम कीमत में मिल सकता है।
वनप्लस 13 फोन 6.82-इंच क्वाड एचडी प्लस LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले है। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन सपोर्ट और सिरेमिक गार्ड प्रोटेक्शन है। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस है। फोन में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्स सुपरवूक वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। वायर्ड चार्जिंग से फोन केवल 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि वायरलेस चार्जिंग से फोन 34 मिनट में 50 फीसदी चार्ज हो जाता है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+69 रेटिंग के साथ आता है।
सेल में फोन 35,999 रुपये में मिलेगा। इस कीमत में बैंक ऑफर भी शामिल है। भारत में Redmi Turbo 5 के बेस वेरिएंट (8GB+256GB) की कीमत 37,999 से शुरू होती है। वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की कीमत 40,999 रुपये है।
फोन में 6.59-इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आता है। यह सबसे तेज रेडमी फोन है और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट पैक करता है। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। इसमें Sony IMX882 सेंसर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) की सुविधा है। सेल्फी के लिए, फोन में 20-मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 7540mAh की बैटरी है, जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।