Amazon Sale में मचेगी लूट, सबसे कम कीमत में 200MP कैमरे वाला Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 पर भी तगड़ा डिस्काउंट

OnePlus 13 5G: खासियत

वनप्लस 13 फोन 6.82-इंच क्वाड एचडी प्लस LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले है। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन सपोर्ट और सिरेमिक गार्ड प्रोटेक्शन है। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस है। फोन में हैसलब्लैड द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो 100W वायर्स सुपरवूक वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। वायर्ड चार्जिंग से फोन केवल 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि वायरलेस चार्जिंग से फोन 34 मिनट में 50 फीसदी चार्ज हो जाता है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+69 रेटिंग के साथ आता है।