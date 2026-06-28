आधी कीमत में 80 हजार का फोन, Amazon Sale में मचेगी लूट; यहां देखें बेस्ट डील्स की लिस्ट

Nothing Phone (3)

भारत में लॉन्च के समय फोन के 12+256GB वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये थी। सेल में यह फोन 40,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा यानी पूरे 39,000 रुपये कम में। फोन में 6.67-इंच का 1.5K (1260x2800 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है। यह स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट पैक करता है। इसमें पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल के तीन कैमरे हैं। सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 5500mAh की बैटरी दी गई है, जो 65W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी को 54 मिनट में 1 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। इसके अलावा, यह 15W वायरलेस चार्जिंग, 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है।