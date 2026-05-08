टूट पड़े ग्राहक, ₹14000 से कम में सैमसंग, रियलमी के महंगे 5G फोन, Amazon का छप्परफाड़ डिस्काउंट

सेल में यह फोन 11,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन में मीडियाटेक का दमदार डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है। कंपनी का कहना है कि इस फोन में AnTuTu टेस्ट में 623K+ स्कोर किया है। फोन में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सेल कैमरा है।
सेल में यह फोन 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। दावा है कि फोन में सेगमेंट का सबसे तेज ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर है। फोन में 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6300mAh बैटरी है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 32 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सेल कैमरा है।
सेल में यह फोन 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन में मीडियाटेक का दमदार डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है। फोन में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh बैटरी है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है।
सेल में यह फोन 12,749 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन में ऑक्टा-कोर डाइमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर है। AnTuTu टेस्ट में इस फोन ने 560K+ स्कोर हासिल किया है। फोन में 14GB तक वर्चु्अल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन में 7000mAh बैटरी है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।
सेल में यह फोन 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन में ऑक्टा-कोर डाइमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर है। AnTuTu टेस्ट में इस फोन ने 433K+ स्कोर हासिल किया है। फोन में 16GB तक वर्चु्अल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन में 6000mAh बैटरी है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।