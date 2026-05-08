टूट पड़े ग्राहक, ₹14000 से कम में सैमसंग, रियलमी के महंगे 5G फोन, Amazon का छप्परफाड़ डिस्काउंट

realme narzo 100 Lite 5G

सेल में यह फोन 12,749 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। फोन में ऑक्टा-कोर डाइमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर है। AnTuTu टेस्ट में इस फोन ने 560K+ स्कोर हासिल किया है। फोन में 14GB तक वर्चु्अल रैम का सपोर्ट मिलता है। फोन में 7000mAh बैटरी है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है।