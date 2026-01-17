Amazon की बंपर सेल: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाले ये 5 बेस्ट 5G फोन अब ₹10,000 से कम में खरीदें; देखें पूरी लिस्ट

1. Samsung Galaxy M07 5G

Great Republic Day Sale के दौरान यह मॉडल ₹7,499 की खास सेल प्राइस पर उपलब्ध है जो इसके सामान्य लिस्ट प्राइस ₹9,999 से अच्छी-खासी बचत है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जिससे पूरा दिन बैटरी लाइफ मिलता है, और 50MP का रियर कैमरा रोज़मर्रा के फोटोग्राफ़ी टास्क के लिए ठीक है। फोन को IP54 रेटिंग के साथ पेश किया गया है, जिसका मतलब यह है कि हल्का पानी/धूल प्रतिरोध भी मिलता है।