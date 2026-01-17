Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सAmazon की बंपर सेल: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाले ये 5 बेस्ट 5G फोन अब ₹10,000 से कम में खरीदें; देखें पूरी लिस्ट

Amazon की बंपर सेल: 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाले ये 5 बेस्ट 5G फोन अब ₹10,000 से कम में खरीदें; देखें पूरी लिस्ट

Amazon Great Republic Day Sale 2026 में बजट स्मार्टफोन को भारी डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस लिस्ट में Samsung, Redmi, Realme और Lava जैसे ब्रांड्स के फोन 10,000 रुपए से कम में उपलब्ध है। जानें कौन-सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा।

Himani GuptaJan 17, 2026 01:32 pm IST
Buy These Smartphones Under Rs 10,000

Amazon की Great Republic Day Sale 2026 भारत में 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इस बार सेल में सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेज़ ही नहीं बल्कि बजट सेगमेंट में स्मार्टफोन खरीदारों के लिए भी जबरदस्त ऑफर उपलब्ध हैं। अगर आपका बजट 10,000 रुपए या उसके आसपास है और आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Amazon की यह सेल आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकती है। यहां हम 5 बेहतरीन स्मार्टफोन डील्स की बात करेंगे:

इन फोन्स पर तगड़ी छूट

अमेजन सेल में Samsung M07 5G, Redmi A4 5G, Realme Narzo 80 Lite 4G, Lava Bold N1 5G और Samsung M06 5G पर छूट दी जा रही है। ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में न केवल भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है बल्कि No-Cost EMI, बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफ़र जैसे विकल्पों से ग्राहकों को और भी बचत का मौका मिल रहा है।

1. Samsung Galaxy M07 5G

Great Republic Day Sale के दौरान यह मॉडल ₹7,499 की खास सेल प्राइस पर उपलब्ध है जो इसके सामान्य लिस्ट प्राइस ₹9,999 से अच्छी-खासी बचत है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जिससे पूरा दिन बैटरी लाइफ मिलता है, और 50MP का रियर कैमरा रोज़मर्रा के फोटोग्राफ़ी टास्क के लिए ठीक है। फोन को IP54 रेटिंग के साथ पेश किया गया है, जिसका मतलब यह है कि हल्का पानी/धूल प्रतिरोध भी मिलता है।

2. Redmi A4 5G

Amazon Great Republic Day Sale में यह ₹8,299 की सेल कीमत पर उपलब्ध है, इस फोन का सामान्य लिस्ट प्राइस लगभग ₹10,999 है। Redmi A4 5G 120Hz डिस्प्ले बड़े कंटेंट देखने के अनुभव को स्मूद बनाता है। पीछे 50MP का रियर कैमरा परिणाम को बेहतर बनाता है, जबकि 18W चार्जिंग वाला इन-बॉक्स चार्जर बैटरी को जल्दी भरने में सहायता करता है।

3. Realme Narzo 80 Lite 4G

Realme Narzo 80 Lite 4G एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर 6300mAh की विशाल बैटरी है जो लंबे समय तक बैकअप देती है। फोन में IP54 स्प्लैश रेज़िस्टेंस भी मिलती है। Great Republic Day Sale के तहत यह फोन ₹7,898 की सेल प्राइस में उपलब्ध है।

4. Lava Bold N1 5G

यदि आप स्टॉक-लाइक एंड्रॉइड अनुभव और 5G सपोर्ट चाहते हैं, तो Lava Bold N1 5G इस बजट कैटेगरी में एक अनोखा विकल्प है। इसमें Unisoc T765 प्रोसेसर मिलता है और यह 6.75-इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले के साथ आता है। इसके 13MP रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर किया जा सकता है। सेल के दौरान यह डिवाइस लगभग ₹7,999 में उपलब्ध है।

5. Samsung M06 5G

सेल के दौरान यह मॉडल लगभग ₹8,999 की कीमत पर उपलब्ध है। यह फोन MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से लैस है और यह 5000mAh बैटरी + 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रदान करता है। डिस्प्ले के रूप में यह 6.7-इंच HD+ 90Hz पैनल के साथ आता है, जो वीडियो, गेमिंग और सामान्य ब्राउज़िंग में संतुलित अनुभव देता है। खासकर उन लोगों के लिए जो भरोसेमंद ब्रांड + 5G अनुभव चाहते हैं।

