Amazon–Flipkart का डबल धमाका: सेल में ₹7000 से कम में खरीदें QLED डिस्प्ले, धाकड़ साउंड वाले Smart TV, सबसे सस्ता ₹5499

आज के समय में स्मार्ट टीवी सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। Netflix, YouTube, Prime Video और ऑनलाइन कंटेंट के बढ़ते चलन के बीच हर कोई अपने घर में Smart TV चाहता है, लेकिन बजट अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अच्छी खबर यह है कि अब 7,000 रुपए से कम कीमत में भी शानदार Smart TV भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं।
अगर आपका बजट कम है, कमरा छोटा है या आप दूसरा टीवी खरीदना चाहते हैं, तो ये किफायती Smart TV आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि अब इस प्राइस रेंज में भी QLED डिस्प्ले, Android TV, फ्रेमलेस डिजाइन और दमदार साउंड जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं। Thomson और Kodak जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स जहां QLED डिस्प्ले दे रहे हैं, वहीं Foxsky और Zebronics Android TV का पूरा मज़ा बेहद कम कीमत में ऑफर कर रहे हैं।
अगर आप सबसे सस्ता Android TV ढूंढ रहे हैं, तो Foxsky 24-inch Smart TV आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में ये टीवी सिर्फ ₹5,499 की कीमत में बेचा जा रहा है। यह टीवी Android OS पर चलता है, जिससे आप Google Play Store से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें HD Ready LED डिस्प्ले दिया गया है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। Android TV होने की वजह से Chromecast, Voice Search और Google Apps का सपोर्ट भी मिलता है।
Thomson Alpha QLED 24-inch Smart TV इस बजट सेगमेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज माना जा सकता है। फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में ₹6,499 में ख़रीदा जा सकता है, इतने में QLED डिस्प्ले मिलना अपने आप में बड़ी बात है। इस टीवी में 60 सेमी (24-इंच) का HD Ready QLED पैनल दिया गया है, जो सामान्य LED टीवी की तुलना में ज्यादा ब्राइट कलर्स और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। यह Smart TV Linux-based स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिसमें YouTube, Prime Video और अन्य जरूरी ऐप्स पहले से इंस्टॉल मिलते हैं।
KODAK QLED SE 2025 Edition में 24-इंच का QLED HD Ready डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्प और नेचुरल कलर आउटपुट देता है। यह Smart TV Linux OS पर चलता है, जो स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। YouTube, Netflix और अन्य OTT ऐप्स का सपोर्ट इसमें मौजूद है। Kodak ने इस टीवी में ऑडियो क्वालिटी पर भी खास ध्यान दिया है, जिससे मूवी और वेब सीरीज देखने का मजा दोगुना हो जाता है। फ्लिपकार्ट की सेल में यह ₹6,499 की कीमत में बिक रहा है, QLED डिस्प्ले और भरोसेमंद ब्रांड मिलना इसे उन यूजर्स के लिए खास बनाता है।
अगर आप बड़ा स्क्रीन साइज चाहते हैं, तो VW का यह 32-inch Smart TV एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह टीवी ₹6,899 की कीमत में मिलने वाला है, इस टीवी में HD Ready डिस्प्ले है। इसका फ्रेमलेस डिजाइन टीवी को प्रीमियम लुक देता है। यह टीवी Smart फीचर्स के साथ आता है और YouTube, OTT ऐप्स और स्क्रीन मिररिंग को सपोर्ट करता है।
Zebronics का यह Smart TV उन यूजर्स के लिए है जो ब्रांड के साथ Android TV चाहते हैं। 32-इंच का HD Ready डिस्प्ले, Android OS और दमदार साउंड इसका प्लस पॉइंट है। इस टीवी में Google Play Store, Chromecast और Voice Assistant जैसे फीचर्स मिलते हैं। ₹6,999 की कीमत में यह टीवी मल्टीमीडिया और OTT लवर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है।