Amazon–Flipkart का डबल धमाका: सेल में ₹7000 से कम में खरीदें QLED डिस्प्ले, धाकड़ साउंड वाले Smart TV, सबसे सस्ता ₹5499

3. KODAK QLED SE 24-inch Smart TV

KODAK QLED SE 2025 Edition में 24-इंच का QLED HD Ready डिस्प्ले दिया गया है, जो शार्प और नेचुरल कलर आउटपुट देता है। यह Smart TV Linux OS पर चलता है, जो स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। YouTube, Netflix और अन्य OTT ऐप्स का सपोर्ट इसमें मौजूद है। Kodak ने इस टीवी में ऑडियो क्वालिटी पर भी खास ध्यान दिया है, जिससे मूवी और वेब सीरीज देखने का मजा दोगुना हो जाता है। फ्लिपकार्ट की सेल में यह ₹6,499 की कीमत में बिक रहा है, QLED डिस्प्ले और भरोसेमंद ब्रांड मिलना इसे उन यूजर्स के लिए खास बनाता है।