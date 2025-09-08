all jio plans offering daily 2 5gb data ott and jio tv free 365 दिन तक चलने वाले जियो के तीन जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, ओटीटी और जियो टीवी फ्री
365 दिन तक चलने वाले जियो के तीन जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, ओटीटी और जियो टीवी फ्री

जियो के ये प्लान 28 दिन से 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार भी फ्री मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं जियो के इन प्रीपेड प्लान्स के बारे में।

Kumar Prashant SinghMon, 8 Sep 2025 03:36 PM
365 दिन तक चलने वाले तीन जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, ओटीटी भी फ्री

ज्यादा डेटा यूज करते हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान मौजूद हैं। हम जियो के उन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। ये प्लान 28 दिन से 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार भी फ्री मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं जियो के इन प्रीपेड प्लान्स के बारे में।

जियो का 399 रुपये वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी दे रही है। यह प्लान हर दिन 2.5जीबी डेटा ऑफर करता है। एलिजिबल यूजर्स को इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

अनलिमिटेड कॉलिंग और ओटीटी फ्री

कंपनी का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो टीवी भी ऑफर कर रही है।

जियो का 2025 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 200 दिन की है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 2.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसमें एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

फ्री कॉलिंग और ओटीटी

कंपनी का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार के साथ जियो टीवी का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री ऐक्सेस भी दे रही है।

जियो का 3599 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। प्लान में आपको हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। साथ ही एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

जियो टीवी, हॉटस्टार और कॉलिंग फ्री

प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। (फोटो: फ्रीपिक)

