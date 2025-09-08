365 दिन तक चलने वाले जियो के तीन जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, ओटीटी और जियो टीवी फ्री

365 दिन तक चलने वाले तीन जबर्दस्त प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, ओटीटी भी फ्री

ज्यादा डेटा यूज करते हैं, तो जियो के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त प्लान मौजूद हैं। हम जियो के उन प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। ये प्लान 28 दिन से 365 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार भी फ्री मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं जियो के इन प्रीपेड प्लान्स के बारे में।