₹2000 पाने के लिए घर बैठे तुरंत करें Aadhaar से जुड़ा ये 1 काम, वरना अटक जाएंगे पैसे

Link Aadhaar With PM-Kisan

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजनी शुरू कर दी है। लेकिन कई किसानों को शिकायत है कि उनके खाते में अब तक पैसा नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है Aadhaar से e-KYC या बैंक लिंकिंग अधूरी होना। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिन किसानों ने e-KYC या Aadhaar-बैंक लिंकिंग नहीं की, उनकी किस्त होल्ड पर रखी जाएगी।