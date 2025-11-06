₹2000 पाने के लिए घर बैठे तुरंत करें Aadhaar से जुड़ा ये 1 काम, वरना अटक जाएंगे पैसे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत केंद्र सरकार ने 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में भेजनी शुरू कर दी है। लेकिन कई किसानों को शिकायत है कि उनके खाते में अब तक पैसा नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है Aadhaar से e-KYC या बैंक लिंकिंग अधूरी होना। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिन किसानों ने e-KYC या Aadhaar-बैंक लिंकिंग नहीं की, उनकी किस्त होल्ड पर रखी जाएगी।
e-KYC का मतलब है Electronic Know Your Customer, यानी सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का पैसा असली किसान के खाते में ही जाए। पिछले कुछ समय में कई मामलों में यह पाया गया कि PM Kisan योजना का पैसा गलत खातों में चला गया या फर्जी किसानों ने इसका लाभ उठा लिया। इसी वजह से केंद्र सरकार ने e-KYC और आधार लिंकिंग को जरूरी कर दिया है ताकि सभी रिकॉर्ड एकसमान रहें और पैसा सिर्फ असली किसानों को मिले।
Step 1: OTP आधारित e-KYC: सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन मिलेगा। वहां “e-KYC” का ऑप्शन चुनें। अब अपना Aadhaar नंबर डालें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही स्क्रीन पर “KYC Successful” लिखा आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो OTP नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आपको बायोमेट्रिक KYC करानी होगी।
अगर वेबसाइट से दिक्कत आ रही है, तो आप मोबाइल ऐप के जरिए भी e-KYC पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले PMKISAN GOI App को Google Play Store से डाउनलोड करें। ऐप खोलें और “Face Authentication e-KYC” ऑप्शन चुनें। अब अपना Aadhaar नंबर डालें और OTP वेरीफाई करें। मोबाइल कैमरे से अपना फेस स्कैन करें। सफल होने पर स्क्रीन पर “KYC Successful” मैसेज दिखेगा। यह तरीका खासकर उन किसानों के लिए आसान है, जिनका मोबाइल आधार से जुड़ा नहीं है।
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो आप अपने नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर e-KYC करवा सकते हैं। वहां ऑपरेटर आपके फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा और आपकी KYC पूरी कर देगा। आपको बस साथ में ले जाना होगा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर।