फोन के Cover में भूलकर भी नहीं रखें ये 5 चीजें, वरना जेब में रखा Smartphone बन सकता है बम

Warning Never Keep These 5 Items in Your Phone Cover

गर्मी बढ़ते ही स्मार्टफोन हीटिंग और बैटरी फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि फोन सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गर्म होता है, लेकिन असली कारण कुछ और भी हो सकते हैं। Phone Cover के पीछे भी कुछ चीजें रखने मोबाइल की गर्मी बढ़ जाती है और उसके फटने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में यही आदत फोन की बैटरी और परफॉर्मेंस पर बुरा असर डाल सकती है। कई मामलों में ज्यादा गर्म होने की वजह से फोन की बैटरी फूलने, हैंग होने या यहां तक कि Blast होने का खतरा भी बढ़ जाता है।