1 जनवरी 2026 से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना ITR फाइलिंग, KYC, बैंक के काम में आएगी दिक्कत; सिर्फ 5 क्लिक का काम

नहीं किया लिंक तो नहीं कर पाएंगे ये काम

चाहे ITR फाइल करना हो, बैंक KYC अपडेट करना हो, Demat अकाउंट ऑपरेट करना हो या ₹50,000 से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन इन सभी में PAN कार्ड जरूरी है। लेकिन अगर PAN लिंक नहीं है, तो आपकी पहचान को वेरिफाई नहीं किया जाएगा और आपका कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आपके काम पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि 31 दिसंबर से पहले PAN-Aadhaar लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।