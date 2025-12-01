Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स1 जनवरी 2026 से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना ITR फाइलिंग, KYC, बैंक के काम में आएगी दिक्कत; सिर्फ 5 क्लिक का काम

1 जनवरी 2026 से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना ITR फाइलिंग, KYC, बैंक के काम में आएगी दिक्कत; सिर्फ 5 क्लिक का काम

31 दिसंबर PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने इस डेडलाइन से पहले 5 सबसे आसान स्टेप में PAN और Aadhaar कैसे लिंक करें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और लिंक न करने पर क्या नुकसान होगा।

Himani GuptaMon, 1 Dec 2025 07:45 PM
1/8

PAN-Aadhaar Linking Easiest Process

भारत सरकार ने PAN और Aadhaar कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। अगर आपने अब तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो अब देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी से आपका PAN इनवैलिड हो सकता है और उससे जुड़े सभी फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं।

2/8

नहीं किया लिंक तो नहीं कर पाएंगे ये काम

चाहे ITR फाइल करना हो, बैंक KYC अपडेट करना हो, Demat अकाउंट ऑपरेट करना हो या ₹50,000 से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन इन सभी में PAN कार्ड जरूरी है। लेकिन अगर PAN लिंक नहीं है, तो आपकी पहचान को वेरिफाई नहीं किया जाएगा और आपका कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आपके काम पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि 31 दिसंबर से पहले PAN-Aadhaar लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

3/8

5 आसान स्टेप में करें PAN और Aadhaar लिंक

अच्छी बात यह है कि PAN और Aadhaar को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे सिर्फ 5 आसान स्टेप में घर बैठे पूरा किया जा सकता है। न कोई फॉर्म भरने की जरूरत, न किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की। सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, PAN, Aadhaar और 2 मिनट का समय काफी है।

4/8

PAN-Aadhaar लिंक करें 5 स्टेप में

Step 1: Income Tax पोर्टल पर जाएं। अपने फोन या लैपटॉप में ब्राउजर खोलें और ये वेबसाइट खोलें: https://www.incometax.gov.in यह सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है।

5/8

Step 2: “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें

होमपेज पर ही आपको Link Aadhaar का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

6/8

Step 3: PAN और Aadhaar नंबर भरें

अब जो पेज खुलेगा, उसमें: अपना PAN नंबर डालें, अपना Aadhaar नंबर डालें, डिटेल्स बिल्कुल वही डालें जो आपके Aadhaar में लिखी हों।

7/8

Step 4: OTP वेरीफिकेशन करें

अब आपके Aadhaar से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।

8/8

Step 5: Payment करें

यदि आपका PAN अभी तक लिंक नहीं है, तो सिस्टम आपको एक छोटा शुल्क (₹500 या ₹1000) दिखाएगा। Online payment करके आपका लिंकिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पेमेंट पूरा होते ही 24-48 घंटे में PAN-Aadhaar लिंक हो जाता है।

PAN Card PAN Aadhar Link