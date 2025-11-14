Alert! कल खत्म हो रहा 1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS वाला दिवाली ऑफर, आज ही कर लें रिचार्ज

दिवाली पर BSNL ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए एक 1 रुपये वाले प्लान को “Diwali Bonanza Plan” के नाम से फिर से लॉन्च किया था। अब यह ऑफर कल 15 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस प्लान की कीमत सिर्फ ₹1 है और इसमें नए ग्राहकों को मिल रहे हैं वे सारे फायदे, जो आम तौर पर महंगे रिचार्ज से ही मिलते हैं। इसलिए अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए, 4G/5G स्पीड चाहिए, और पूरे महीने कॉलिंग-SMS फ्री चाहिए तो तुरंत यह प्लान एक्टिवेट कर लें।
इस प्लान को लेने पर नए यूजर्स को पूरे 30 दिनों के लिए रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा भी सभी नेटवर्क पर दिया जा रहा है, ताकि यूजर्स बिना किसी रुकावट के बात कर सकें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी इस प्लान में शामिल की गई है, जिससे यह ऑफर नए यूजर्स के लिए पूरी तरह से एक कॉम्बो पैक बन जाता है। प्लान की वैलिडिटी कुल 30 दिन की है, जिसका मतलब है कि यूज़र पूरे महीने में कुल 60GB डेटा का इस्तेमाल कर सकता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि BSNL इस 1 रुपये के ऑफर के साथ एक फ्री SIM कार्ड भी दे रहा है, जिससे नए ग्राहकों को शुरुआत में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस ऑफर की वैलिडिटी SIM एक्टिवेशन की तारीख से शुरू हो जाती है, यानी जिस दिन नया SIM चालू होगा, उसी दिन से 30 दिन की गिनती भी शुरू हो जाएगी।
इस प्लान को शुरू करना बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ अपने नजदीकी BSNL कस्टमर सर्विस सेंटर या किसी अधिकृत BSNL रिटेलर के पास जाना होगा। वहां आपको केवल ₹1 देकर नया BSNL SIM मिल जाएगा, और SIM एक्टिवेट होते ही यह दिवाली वाला ऑफर अपने आप आपके नंबर पर सक्रिय हो जाएगा। अगर आपके इलाके में BSNL का 4G नेटवर्क मौजूद है, तो आपको बिना किसी दिक्कत के तेज़ इंटरनेट स्पीड का पूरा मज़ा मिलेगा।
ऑफर की वैधता और शर्तों की बात करें तो BSNL का यह प्लान शुरुआत में अगस्त में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब कंपनी ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर इसे दिवाली बोनांजा ऑफर के रूप में पेश किया है। अब यह 1 रुपये वाला प्लान 15 नवंबर 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ नए BSNL ग्राहकों के लिए है, यानी मौजूदा यूजर्स इस ऑफर का फायदा नहीं ले पाएंगे।
BSNL का Samman Plan उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो हर महीने रिचार्ज करने की झंझट से बचना चाहते हैं। यह एक वार्षिक यानी सालभर चलने वाला प्रीपेड प्लान है, जिसमें एक बार रिचार्ज करने के बाद आपका नंबर पूरे 365 दिन सक्रिय रहता है। इसकी कीमत ₹1812 है, और अगर इसे रोज के हिसाब से 계산 करें तो यह करीब ₹5 प्रति दिन पड़ता है, जो इसे काफी किफायती बनाता है।
BSNL ने स्पष्ट किया है कि Samman Plan एक लिमिटेड टाइम ऑफर के रूप में पेश किया गया था, और इसकी समाप्ति तारीख अब बहुत करीब है। यह प्लान सिर्फ कुछ ही दिनों तक, यानी 18 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद यह प्लान या तो बंद किया जा सकता है या फिर इसकी कीमत और फायदे बदले जा सकते हैं।