Alert! कल खत्म हो रहा 1 रुपये में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS वाला दिवाली ऑफर, आज ही कर लें रिचार्ज

BSNL Diwali Bonanza 1 रुपए वाले Plan के सभी फायदे

इस प्लान को लेने पर नए यूजर्स को पूरे 30 दिनों के लिए रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा भी सभी नेटवर्क पर दिया जा रहा है, ताकि यूजर्स बिना किसी रुकावट के बात कर सकें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा भी इस प्लान में शामिल की गई है, जिससे यह ऑफर नए यूजर्स के लिए पूरी तरह से एक कॉम्बो पैक बन जाता है। प्लान की वैलिडिटी कुल 30 दिन की है, जिसका मतलब है कि यूज़र पूरे महीने में कुल 60GB डेटा का इस्तेमाल कर सकता है।