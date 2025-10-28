Alert! DL से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर होगा बड़ा नुकसान, सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट

क्यों जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर लिंक करना

बहुत से लोग सोचते हैं कि मोबाइल नंबर लिंक करने की क्या जरूरत है? लेकिन असल में इसके कई बड़े फायदे हैं: ई-चालान की जानकारी समय पर मिलती है अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान बनता है तो उसका SMS तुरंत आपके मोबाइल पर आता है। लाइसेंस रिन्यूअल रिमाइंडर जब आपका लाइसेंस खत्म होने वाला होता है, तो आपको रिन्यू करने का अलर्ट मिल जाता है। RTO नोटिफिकेशन किसी भी नई गाइडलाइन, वैरिफिकेशन या बदलाव की जानकारी सीधे आपके फोन पर आती है। फ्रॉड से बचाव अगर कोई आपके लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करता है, तो आपको तुरंत मैसेज के जरिए पता चल जाएगा। सुविधाजनक डिजिटल एक्सेस अब आपको हर छोटी अपडेट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है।