Alert! DL से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर होगा बड़ा नुकसान, सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट

अगर आपने अभी तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया, तो अब ये काम जरूर कर लें। भारत सरकार ने ट्रैफिक और RTO से जुड़ी सभी सुविधाओं को डिजिटल बना दिया है। अब लाइसेंस से जुड़ी लगभग सारी जानकारी जैसे ई-चालान, लाइसेंस रिन्यूअल, वैरिफिकेशन और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ही भेजी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड से जुड़ा हो।
पहले ये काम करने के लिए लोगों को RTO ऑफिस जाना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे और कई बार घंटों लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। सिर्फ 5 मिनट में आप घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको बहुत आसान शब्दों में बताएंगे कि क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर लिंक करना, क्या फायदे हैं और कौन-से स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
बहुत से लोग सोचते हैं कि मोबाइल नंबर लिंक करने की क्या जरूरत है? लेकिन असल में इसके कई बड़े फायदे हैं: ई-चालान की जानकारी समय पर मिलती है अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान बनता है तो उसका SMS तुरंत आपके मोबाइल पर आता है। लाइसेंस रिन्यूअल रिमाइंडर जब आपका लाइसेंस खत्म होने वाला होता है, तो आपको रिन्यू करने का अलर्ट मिल जाता है। RTO नोटिफिकेशन किसी भी नई गाइडलाइन, वैरिफिकेशन या बदलाव की जानकारी सीधे आपके फोन पर आती है। फ्रॉड से बचाव अगर कोई आपके लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करता है, तो आपको तुरंत मैसेज के जरिए पता चल जाएगा। सुविधाजनक डिजिटल एक्सेस अब आपको हर छोटी अपडेट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है।
अब जानते हैं कि मोबाइल नंबर को ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे लिंक करें: Step 1: सरकारी पोर्टल खोलें- सबसे पहले अपने राज्य के RTO की वेबसाइट या https://parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं। यही आधिकारिक साइट है जहां आप लाइसेंस से जुड़ी सारी सर्विस पा सकते हैं।
वेबसाइट खुलने के बाद “Driving Licence Related Services” सेक्शन पर जाएं और “Update Mobile Number” पर क्लिक करें। अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और पुराना (या मौजूदा) मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर “Generate OTP” पर क्लिक करें।
आपके नए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे वेबसाइट पर दिए बॉक्स में डालें और “Submit” पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर “Mobile Number Updated Successfully” का मैसेज आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें अब आपका नंबर सफलतापूर्वक लाइसेंस से जुड़ गया है।
OTP आने में कभी-कभी 1–2 मिनट लग सकते हैं, घबराएं नहीं। अगर वेबसाइट पर एरर दिखे, तो कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। हमेशा सक्रिय और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर ही लिंक करें। अगर आपके पुराने नंबर पर अब एक्सेस नहीं है, तो “Change Mobile Number” ऑप्शन चुनें। किसी साइबर कैफे या थर्ड-पार्टी एजेंट को अपना OTP कभी न बताएं।
1. ई-चालान और ट्रैफिक अपडेट तुरंत SMS पर आएंगे। आपका लाइसेंस और वाहन डेटा सुरक्षित रहेगा। 2. अब लाइसेंस रिन्यू कराने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। किसी फ्रॉड एक्टिविटी का पता जल्दी चल जाएगा। 3. सरकारी पोर्टल से जुड़ी सभी सेवाएं (जैसे एड्रेस अपडेट, डुप्लीकेट लाइसेंस आदि) और आसान हो जाएंगी।