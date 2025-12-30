रेलवे ने बदला बड़ा नियम! अब आसानी से Train Ticket बुक करने के लिए जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा 2 मिनट का काम

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी ट्रेन टिकट बुक करते समय बार-बार “No Seat Available” देखकर सांस अटक जाती है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। Indian Railways ने टिकट बुकिंग सिस्टम में ऐसा बदलाव किया है, जिससे आम यात्रियों को फायदा और फर्जी एजेंटों को झटका लगने वाला है।
जैसे ही टिकट बुकिंग खुलती थी, कुछ ही मिनटों में सीटें गायब हो जाती थीं। आम लोग सोचते रह जाते थे और एजेंट टिकट उड़ा ले जाते थे। अब Railway ने कहा है “पहले असली यात्री, बाद में बाकी लोग।”
अब जो लोग IRCTC अकाउंट को Aadhaar से लिंक और verify कर चुके हैं, उन्हें टिकट बुक करने के लिए पहले और ज्यादा समय मिलेगा। यानी जिनका Aadhaar लिंक है पहले वो टिकट बुक करेंगे। जिनका Aadhaar लिंक नहीं है बाद में मौका मिलेगा।
रेलवे यह नियम धीरे-धीरे लागू कर रहा है: शुरुआत में: सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, सिर्फ Aadhaar-verified यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे। अगले चरण में: सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। अंतिम चरण में: सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक (16 घंटे!)। सिर्फ Aadhaar-linked अकाउंट वालों को पहले मौका। मतलब साफ है कि Aadhaar है तो टिकट मिलने के चांस ज्यादा।
Railway का कहना है कि: फर्जी ID से टिकट बुक होते हैं, एजेंट और बॉट सिस्टम को जाम कर देते हैं, आम आदमी को सीट नहीं मिलती।
अगर आपने अपना IRCTC खाते में Aadhaar लिंक अभी तक नहीं किया है, तो यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिंक करने के लिए आपको केवल: Step 1: IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। Step 2: ‘My Profile’ सेक्शन में जाएं। Step 3: अपना Aadhaar नंबर दर्ज करें। Step 4: OTP के जरिए प्रमाणीकरण पूरा करें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ मिनट ही लगेंगे लेकिन इससे आपको booking time window में बड़ा लाभ मिलेगा।