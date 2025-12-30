रेलवे ने बदला बड़ा नियम! अब आसानी से Train Ticket बुक करने के लिए जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा 2 मिनट का काम

Aadhaar लिंक कैसे करें?

अगर आपने अपना IRCTC खाते में Aadhaar लिंक अभी तक नहीं किया है, तो यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिंक करने के लिए आपको केवल: Step 1: IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। Step 2: ‘My Profile’ सेक्शन में जाएं। Step 3: अपना Aadhaar नंबर दर्ज करें। Step 4: OTP के जरिए प्रमाणीकरण पूरा करें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ मिनट ही लगेंगे लेकिन इससे आपको booking time window में बड़ा लाभ मिलेगा।