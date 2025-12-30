Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सरेलवे ने बदला बड़ा नियम! अब आसानी से Train Ticket बुक करने के लिए जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा 2 मिनट का काम

रेलवे ने बदला बड़ा नियम! अब आसानी से Train Ticket बुक करने के लिए जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा 2 मिनट का काम

अगर आप आसानी से ट्रेन की टिकट बुक करना चाहते हैं तो अपने IRCTC अकाउंट को आधार से जरूर लिंक कर लें। क्योंकि अब रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव किए हैं। जानिए नया नियम आसान भाषा में, किसे होगा फायदा और क्या करना जरूरी है।

Himani GuptaDec 30, 2025 05:00 pm IST
Railway Ticket Booking Rule Big Change

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी ट्रेन टिकट बुक करते समय बार-बार “No Seat Available” देखकर सांस अटक जाती है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। Indian Railways ने टिकट बुकिंग सिस्टम में ऐसा बदलाव किया है, जिससे आम यात्रियों को फायदा और फर्जी एजेंटों को झटका लगने वाला है।

आखिर बदला क्या है और अब तक क्या होता था?

जैसे ही टिकट बुकिंग खुलती थी, कुछ ही मिनटों में सीटें गायब हो जाती थीं। आम लोग सोचते रह जाते थे और एजेंट टिकट उड़ा ले जाते थे। अब Railway ने कहा है “पहले असली यात्री, बाद में बाकी लोग।”

नया नियम आसान शब्दों में

अब जो लोग IRCTC अकाउंट को Aadhaar से लिंक और verify कर चुके हैं, उन्हें टिकट बुक करने के लिए पहले और ज्यादा समय मिलेगा। यानी जिनका Aadhaar लिंक है पहले वो टिकट बुक करेंगे। जिनका Aadhaar लिंक नहीं है बाद में मौका मिलेगा।

Aadhaar से IRCTC अकाउंट को लिंक करने बाद आपको मिलेगा ये फायदा?

रेलवे यह नियम धीरे-धीरे लागू कर रहा है: शुरुआत में: सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, सिर्फ Aadhaar-verified यूजर्स टिकट बुक कर पाएंगे। अगले चरण में: सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। अंतिम चरण में: सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक (16 घंटे!)। सिर्फ Aadhaar-linked अकाउंट वालों को पहले मौका। मतलब साफ है कि Aadhaar है तो टिकट मिलने के चांस ज्यादा।

Railway ऐसा क्यों कर रहा है?

Railway का कहना है कि: फर्जी ID से टिकट बुक होते हैं, एजेंट और बॉट सिस्टम को जाम कर देते हैं, आम आदमी को सीट नहीं मिलती।

Aadhaar लिंक कैसे करें?

अगर आपने अपना IRCTC खाते में Aadhaar लिंक अभी तक नहीं किया है, तो यह बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिंक करने के लिए आपको केवल: Step 1: IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। Step 2: ‘My Profile’ सेक्शन में जाएं। Step 3: अपना Aadhaar नंबर दर्ज करें। Step 4: OTP के जरिए प्रमाणीकरण पूरा करें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ मिनट ही लगेंगे लेकिन इससे आपको booking time window में बड़ा लाभ मिलेगा।

