अलर्ट! IRCTC ने बदला Tatkal से जुड़ा बड़ा नियम, अब OTP के बिना नहीं मिलेगा Ticket, कैंसिल होगी बुकिंग, जानें डिटेल्स

Tatkal Ticket New Booking Rules

भारतीय रेलवे की Tatkal टिकट बुकिंग अक्सर ऐसे यात्रियों के लिए राहत होती है जिन्हें अचानक यात्रा करनी होती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा दलाल, बॉट्स और फर्जी बुकिंग करने वाले लोग उठा लेते थे जिसकी वजह से असली यात्रियों को सीट मिलना मुश्किल हो जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से एक नया और कड़ा नियम लागू किया है: Tatkal टिकट बुकिंग के बाद अब OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। मतलब, टिकट तभी मिलेगा जब वह ऑडर मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करके वेरिफाई होगा।