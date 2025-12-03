Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सअलर्ट! IRCTC ने बदला Tatkal से जुड़ा बड़ा नियम, अब OTP के बिना नहीं मिलेगा Ticket, कैंसिल होगी बुकिंग, जानें डिटेल्स

अलर्ट! IRCTC ने बदला Tatkal से जुड़ा बड़ा नियम, अब OTP के बिना नहीं मिलेगा Ticket, कैंसिल होगी बुकिंग, जानें डिटेल्स

Indian Railways ने Tatkal टिकट बुकिंग में नया बदलाव किया है। अब टिकट तभी मिलेगा जब आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP वेरिफाई हो जाएगा। जानिए क्या बदलेगा:

Himani GuptaWed, 3 Dec 2025 11:43 AM
1/9

Tatkal Ticket New Booking Rules

भारतीय रेलवे की Tatkal टिकट बुकिंग अक्सर ऐसे यात्रियों के लिए राहत होती है जिन्हें अचानक यात्रा करनी होती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा दलाल, बॉट्स और फर्जी बुकिंग करने वाले लोग उठा लेते थे जिसकी वजह से असली यात्रियों को सीट मिलना मुश्किल हो जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से एक नया और कड़ा नियम लागू किया है: Tatkal टिकट बुकिंग के बाद अब OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है। मतलब, टिकट तभी मिलेगा जब वह ऑडर मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करके वेरिफाई होगा।

2/9

पायलट शुरू नया सिस्टम जल्द लागू होगा

पायलट के तौर पर यह बदलाव पहले चरण में केवल Mumbai Central-Ahmedabad Shatabdi Express (12009/12010) के लिए शुरू हुआ है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक, यह नया सिस्टम जल्द पूरे नेटवर्क में लागू हो जाएगा ताकि Tatkal बुकिंग पूरी तरह पारदर्शी, फर्जी बुकिंग-मुक्त और सिर्फ असली यात्रियों के लिए हो।

3/9

Aadhaar और OTP दोनों अनिवार्य

पहले से लागू नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से Tatkal टिकट बुकिंग अब केवल उन यूजर्स को मिलेगी जिनका Aadhaar उनके IRCTC खाते से लिंक और वेरिफाई हो यानी कि यूजर की पहचान सुनिश्चित हो। अब टिकट बुकिंग के बाद सिस्टम जनरेटेड OTP भेजा जाएगा जो कि उसी मोबाइल नंबर पर होगा जिसे आप बुकिंग के समय दर्ज करते हैं। टिकट तभी जारी होगा जब आप उस OTP को दर्ज कर देंगे।

4/9

बुकिंग कैसे करें

Step 1: IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें सुनिश्चित करें कि आपका Aadhaar वेरिफाई हो। Source, Destination, यात्रा डेट चुनें, Tatkal ऑप्शन सलेक्ट करें।

5/9

Step 2:

यात्री जानकारी भरें (नाम, आयु, आदि) बैंकिंग या वॉलेट से भुगतान जल्दी करें। OTP आएगा उस OTP को दर्ज करें, तभी टिकट मिलेगा। (SMS/WhatsApp या जिस माध्यम से आए)

6/9

ध्यान रखें ये बातें

OTP आने में देरी अगर नंबर गलत हो या नेटवर्क खराब हो तो परेशानी। Aadhaar + मोबाइल लिंक जरूरी नहीं है तो पहले लिंक करें। बुकिंग की रफ्तार स्लो हो सकती है इसलिए तैयारी पहले से रखें।

7/9

IRCTC और Aadhaar कार्ड को लिंक कैसे करें

Step 1: IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं। यहां अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद ऊपर दाईं ओर “My Account” का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें।

8/9

Step 2:

Aadhaar KYC वाला ऑप्शन चुनें My Account में जाकर “Aadhaar KYC” का ऑप्शन चुनें। यह सीधा आपको Aadhaar लिंक पेज पर ले जाएगा। अब स्क्रीन पर एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको अपना 12-digit Aadhaar Number लिखना है। नीचे दिया हुआ ‘I Agree’ टिक करें।

9/9

Step 3: OTP Verification करें

Aadhaar नंबर डालने के बाद “Send OTP” क्लिक करें। UIDAI की तरफ से आपके Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे बॉक्स में डालकर Verify कर दें।

IRCTC Train Indian Railway