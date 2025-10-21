अलर्ट! Aadhaar में गलत लिखा है नाम तो घर बैठे मिनटों में करें ठीक, वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपए

How to Correct Name In Aadhaar

आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंक से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर जगह इसकी जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपके आधार में नाम की छोटी-सी गलती है, तो यह आपकी किस्त रोक सकती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है आप घर बैठे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से नाम को आसानी से सुधार सकते हैं। इससे न केवल PM-Kisan का पैसा समय पर मिलेगा, बल्कि भविष्य की सरकारी योजनाओं का भी लाभ बिना रुकावट के मिलेगा।