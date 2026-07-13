खो गया या नहीं मिल रहा Baal Aadhaar? घर बैठे मोबाइल से करें Download, वरना नहीं हो पाएगा बच्चे का स्कूल में एडमिशन

तरीका नंबर 1: UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड करें

अगर बच्चे का Blue Aadhaar खो गया है या नहीं मिल रहा है, तो सबसे आसान तरीका UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से e-Aadhaar डाउनलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले myAadhaar पोर्टल पर जाएं और Download Aadhaar विकल्प चुनें। इसके बाद बच्चे का Aadhaar Number, Enrollment ID (EID) या Virtual ID (VID) दर्ज करें। स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें। वेरिफिकेशन पूरा होते ही Aadhaar की PDF डाउनलोड हो जाएगी। यह e-Aadhaar पूरी तरह वैध होता है और इसे प्रिंट निकालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।