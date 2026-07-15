Annapurna Bhandar Yojana के 3000 रुपए नहीं आ रहे? इन हेल्पलाइन नंबर पर करें शिकायत, जल्द आने लगेंगे पैसे

Annapurna Bhandar Yojana Helpline Number:

Annapurna Bhandar Yojana के लिए अप्लाई किया है और आपका आवेदन स्टेटस नहीं दिख रहा और 3000 रुपए की मासिक किस्त बैंक खाते में नहीं आई है या ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने में परेशानी हो रही है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर, स्टेटस चेक लिंक और लॉगिन पोर्टल को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम देखा गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधिकारिक सहायता के कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं।