माता-पिता ध्यान दें! 5 या 15 साल के बच्चे का तुरंत कराएं Aadhaar Update, वरना अटक सकते कई जरूरी काम

क्या है Biometric Update कौनसी डिटेल्स होती हैं इसमें अपडेट

Mandatory Biometric Update यानी MBU एक जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे के Aadhaar में उसकी नई बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जाती है। इसमें बच्चे की नई फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग दोबारा ली जाती है। जब बच्चे का Aadhaar पहली बार बनाया जाता है, तब उसकी उम्र कम होने की वजह से पूरी बायोमेट्रिक जानकारी स्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके चेहरे और फिंगरप्रिंट में बदलाव आते हैं। यही वजह है कि UIDAI ने 5 साल और 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी किया है।