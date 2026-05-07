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माता-पिता ध्यान दें! 5 या 15 साल के बच्चे का तुरंत कराएं Aadhaar Update, वरना अटक सकते कई जरूरी काम

अगर आपका बच्चा 5 या 15 साल का है तो Aadhaar में उसका बायोमेंट्रिक अपडेट कराना जरूरी है। UIDAI यह भी कहता है कि समय पर अपडेट नहीं कराने पर Aadhaar से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है। जानिए कौनसे काम में आएगी दिक्कत और कैसे करें अपडेट:

Himani GuptaMay 07, 2026 07:22 pm IST
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Aadhaar Update for 5 and 15 Year Old Children is Mandatory:&nbsp;

अगर आपके घर में 5 साल या 15 साल का बच्चा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। UIDAI के मुताबिक बच्चों के Aadhaar में समय पर Mandatory Biometric Update यानी MBU कराना बेहद जरूरी है। अगर यह अपडेट समय पर नहीं कराया गया तो आगे चलकर Aadhaar Authentication में परेशानी आ सकती है और कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। जानिये इससे जुड़ी हर डिटेल:

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30 सितंबर 2026 तक अपडेट की सुविधा भी है फ्री

सरकार की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 5 साल और 15 साल की उम्र पूरी होने पर बच्चों के Aadhaar में बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं। अच्छी बात यह है कि 5 से 17 साल तक के बच्चों के लिए यह सुविधा 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त दी जा रही है। ऐसे में माता-पिता बिना देर किए नजदीकी Aadhaar सेंटर जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं।

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क्या है Biometric Update कौनसी डिटेल्स होती हैं इसमें अपडेट

Mandatory Biometric Update यानी MBU एक जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे के Aadhaar में उसकी नई बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जाती है। इसमें बच्चे की नई फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग दोबारा ली जाती है। जब बच्चे का Aadhaar पहली बार बनाया जाता है, तब उसकी उम्र कम होने की वजह से पूरी बायोमेट्रिक जानकारी स्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके चेहरे और फिंगरप्रिंट में बदलाव आते हैं। यही वजह है कि UIDAI ने 5 साल और 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी किया है।

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क्यों जरूरी है यह अपडेट कराना

आज के समय में Aadhaar लगभग हर सरकारी और पर्सनल काम के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बच्चों के स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी योजनाओं में भी Aadhaar का इस्तेमाल होता है। अगर Aadhaar में पुरानी जानकारी रहती है या बायोमेट्रिक सही तरीके से मैच नहीं होता तो कई बार Verification फेल हो सकता है। इससे बच्चों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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कैसे कराएं Aadhaar Biometric Update

बच्चों का Aadhaar अपडेट कराने के लिए माता-पिता को नजदीकी Aadhaar Enrollment Center या Aadhaar Seva Kendra जाना होगा। वहां बच्चे की नई फोटो ली जाएगी और फिंगरप्रिंट व आंखों की स्कैनिंग की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। अपडेट होने के बाद नई जानकारी Aadhaar डेटाबेस में दर्ज हो जाती है।

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अपडेट में इन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत

Aadhaar अपडेट कराने के दौरान बच्चे का Aadhaar नंबर और पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कई मामलों में माता-पिता का Aadhaar भी जरूरी हो सकता है। हालांकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेंटर जाने से पहले जरूरी कागज साथ रखना बेहतर रहेगा।

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अपडेट नहीं कराया तो क्या हो सकता

अगर बच्चे का Mandatory Biometric Update समय पर नहीं कराया गया तो भविष्य में Aadhaar Authentication में दिक्कत आ सकती है। इससे कई सरकारी सेवाओं और दस्तावेज वेरिफिकेशन में परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में Aadhaar से जुड़े डिजिटल वेरिफिकेशन भी प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि UIDAI लगातार लोगों से यह अपडेट समय पर कराने की अपील कर रहा है।

Aadhaar Aadhaar Card kaam ki baat
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