Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

LPG यूजर्स के लिए आखिरी चेतावनी! तुरंत पूरा करें Aadhaar e-KYC, वरना महंगा मिलेगा गैस सिलेंडर

LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। Aadhaar e-KYC जल्द पूरा कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर घरेलू दरों पर सिलेंडर और सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। ऐसे करें घर बैठे e-KYC:

Himani GuptaJul 30, 2026 12:05 pm IST
1/7

LPG Aadhaar e-KYC Alert

अगर आप घर में इंडेन, भारत गैस या HP Gas का LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गैस एजेंसियों की ओर से उपभोक्ताओं को एक बार फिर e-KYC पूरा करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना Aadhaar e-KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि घरेलू रेट्स पर सिलेंडर की सुविधा और सब्सिडी मिल सके।

2/7

SMS और नोटिस के जरिए किया जा रहा अलर्ट

कई इलाकों में उपभोक्ताओं को SMS, नोटिस और एजेंसियों के जरिए e-KYC पूरा करने की याद दिलाई जा रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो जल्द यह प्रोसेस पूरा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कई जगहों पर गैस एजेंसियों ने इसे "फाइनल रिमाइंडर" के तौर पर भी जारी किया है।

3/7

e-KYC नहीं कराने पर हो सकता है ये असर

यदि e-KYC पूरी नहीं की जाती है तो सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है। कुछ मामलों में घरेलू दरों पर सिलेंडर की सुविधा प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द e-KYC पूरा कर लें।

4/7

e-KYC कराने के लिए इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

e-KYC के दौरान आमतौर पर इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है: आधार कार्ड, LPG कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार से लिंक मोबाइल (यदि OTP की जरूरत हो), बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (जहां लागू हो), जरूरी दस्तावेज साथ होने पर पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है।

5/7

घर बैठे LPG Aadhaar e-KYC करने का पूरा प्रोसेस

Step 1: सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। Indane–Indane One, Bharat Gas–Hello BPCL, HP Gas–HP Pay/HP Gas ऐप।

6/7

Step 2:

अपने LPG कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर की मदद से ऐप में लॉग इन करें। ऐप में e-KYC, Aadhaar Verification या Update KYC का विकल्प दिखाई देगा। उस पर टैप करें।

7/7

Step 3:

अब अपना 12 अंकों का Aadhaar नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ें। Aadhaar FaceRD ऐप की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन करें। कई जगह OTP से वेरिफिकेशन भी होता है, ऐसे आपके पास वेरीफाई के लिए OTP आएगा। e-KYC होने पर स्क्रीन पर (Confirmation) दिखाई देगी या SMS प्राप्त हो सकता है।

LPG LPG Gas LPG Gas Cylinder अन्य..
Hindi Newsफोटोगैजेट्सLPG यूजर्स के लिए आखिरी चेतावनी! तुरंत पूरा करें Aadhaar e-KYC, वरना महंगा मिलेगा गैस सिलेंडर