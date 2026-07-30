LPG यूजर्स के लिए आखिरी चेतावनी! तुरंत पूरा करें Aadhaar e-KYC, वरना महंगा मिलेगा गैस सिलेंडर

LPG Aadhaar e-KYC Alert

अगर आप घर में इंडेन, भारत गैस या HP Gas का LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गैस एजेंसियों की ओर से उपभोक्ताओं को एक बार फिर e-KYC पूरा करने की सलाह दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना Aadhaar e-KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि घरेलू रेट्स पर सिलेंडर की सुविधा और सब्सिडी मिल सके।