LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर: गलत मोबाइल नंबर से रुक सकते हैं कई काम, आज ही घर बैठे ऐसे बदलें अपना फोन नंबर

Update Phone Number Online at Home

LPG गैस कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। अगर आपके गैस कनेक्शन में पुराना या गलत मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर OTP, सब्सिडी अपडेट और डिलीवरी मैसेज तक कई जरूरी सेवाएं मोबाइल नंबर से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर नंबर बंद हो चुका है या आपने नया नंबर ले लिया है और अभी तक LPG अकाउंट में अपडेट नहीं किया, तो आपकी बुकिंग नहीं होगी आपको DAC कोड नहीं आएगा जिसके बिना डिलीवरी नहीं होगी।