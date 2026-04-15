बड़ा अलर्ट! अभी चेक करें फोन की ये सेटिंग, नहीं तो बैंक अकाउंट हो सकता खाली, तुरंत डायल करें ये नंबर

छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान

ज्यादातर लोग इसे मामूली कॉल समझ नजरअंदाज कर देते हैं या सामने वाले की बातों में आकर बताए गए कोड डायल कर देते हैं। लेकिन यही छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा सकती है। आपको पता भी नहीं चलता और आपके फोन पर आने वाले कॉल, मैसेज और OTP किसी और के पास पहुंचने लगते हैं। इस तरह के मामलों में लोग तब चौंकते हैं जब उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इस नए तरीके को समझें और समय रहते सावधान हो जाएं।