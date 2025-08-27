बड़ा झटका! iPhone 17 के आते ही बंद हो जाएंगे ये 4 iPhones, देखें लिस्ट में कौन-कौन से डिवाइस

Apple हर साल सितंबर में अपने नए iPhone मॉडल लॉन्च करता है। इस बार भी 'Awe Dropping' नाम के इवेंट में कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की सीरीज को पेश करेगी। इसके साथ ही, नए Apple Watch Series 11 व Ultra 3 और AirPods Pro (3rd Generation) भी लॉन्च होने की संभावना है। लेकिन इन लॉन्च के साथ ही Apple ने अपने पुराने मॉडल्स को रिटायर करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं Apple के उन डिवाइसेज के बारे में जो जिन्हें iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद डिस्कंटीन्यू किया जा सकता है।
Apple अपनी प्रथा के अनुसार पिछले जनरेशन के Flagship Pro मॉडल्स को नए iPhone लॉन्च के बाद हटाता है। इस बार भी iPhone 15 और iPhone 15 Plus को हटाए जाने की आशंकाएं हैं। साथ ही iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max भी सूची से बाहर हो सकते हैं, जिससे नया iPhone 17 Pro lineup नए ऑप्शन के रूप में स्थान पाएगा।
जैसा Apple ने पहले किया है, Apple Watch Series 10 और Apple Watch Ultra 2 के मॉडल्स को भी iPhone 17 इवेंट के बाद बंद किए जाने की संभावना है, ताकि नई Series 11 और Ultra 3 को बाजार में प्रमुखता से पेश किया जा सके।
AirPods Pro (2nd Generation) को नए AirPods Pro (3rd Generation) से बदलने की योजना है। इससे Apple अपने ऑडियो प्रोडक्ट लाइनअप को और अपडेट करेगा।
Apple ने iPhone 15 सीरीज को सितंबर 2023 में लॉन्च किया था और यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हुआ जो प्रीमियम डिज़ाइन और नए फीचर्स के साथ बजट को भी ध्यान में रखते हैं। iPhone 15 फोन में 6.1-इंच का डिस्प्ले था तो प्लस में 6.7-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। iPhone 15 सीरीज में A16 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो पहले iPhone 14 Pro मॉडल में मौजूद था। दोनों फोन में कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा मिलता है।
भारत में iPhone 15 का शुरुआती प्राइस लगभग 79,900 रुपये से शुरू होता है (128GB वेरिएंट)। वहीं iPhone 15 Plus की कीमत लगभग ₹89,900 से शुरू होती है (128GB वेरिएंट)।
iPhone 16 Pro को 2024 में लॉन्च किया गया और यह Apple की Pro सीरीज का हिस्सा है। इसमें 6.3-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट और Always-On Display सपोर्ट है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया A18 Pro चिपसेट दिया गया है, जो AI और ग्राफिक्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। कैमरा सेटअप में 48MP का वाइड कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और नया 5x टेलीफोटो लेंस शामिल है। भारत में iPhone 16 Pro का शुरुआती प्राइस लगभग 1,39,900 रुपये (128GB वेरिएंट) है।
iPhone 16 Pro Max सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मॉडल है। इसमें 6.9-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ProMotion 120Hz और Always-On Display सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें भी वही A18 Pro चिपसेट है। कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा-वाइड और 5x टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिससे शानदार जूम फोटोग्राफी की जा सकती है। भारत में iPhone 16 Pro Max का शुरुआती प्राइस लगभग 1,59,900 रुपये (256GB वेरिएंट) है।