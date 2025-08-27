बड़ा झटका! iPhone 17 के आते ही बंद हो जाएंगे ये 4 iPhones, देखें लिस्ट में कौन-कौन से डिवाइस

iPhone 15 और iPhone 15 Plus की खासियत

Apple ने iPhone 15 सीरीज को सितंबर 2023 में लॉन्च किया था और यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हुआ जो प्रीमियम डिज़ाइन और नए फीचर्स के साथ बजट को भी ध्यान में रखते हैं। iPhone 15 फोन में 6.1-इंच का डिस्प्ले था तो प्लस में 6.7-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 2000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। iPhone 15 सीरीज में A16 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो पहले iPhone 14 Pro मॉडल में मौजूद था। दोनों फोन में कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा मिलता है।