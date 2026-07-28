Bank of Baroda में है अकाउंट? आज ही घर बैठे बदल लें Password और ATM PIN, नहीं तो हो सकता नुकसान

3. SMS और ईमेल अलर्ट जरूर चालू रखें

बैंकिंग फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आपके अकाउंट में होने वाले हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिल जाए। इसके लिए SMS और ईमेल अलर्ट हमेशा एक्टिव रखें। जैसे ही अकाउंट से पैसे निकलेंगे, जमा होंगे या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल और ईमेल पर पहुंच जाएगा। अगर आपके अकाउंट में SMS या ईमेल अलर्ट चालू नहीं हैं, तो इन्हें bob World ऐप, Internet Banking या अपनी नजदीकी Bank of Baroda शाखा में जाकर एक्टिव करा सकते हैं।