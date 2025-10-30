Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सAlert! बंद हो सकता है FASTag, मिनटों में घर बैठे पूरा करें KYV वरना होगी टोल पर मुश्किल, बार-बार रोकनी होगी गाड़ी

Alert! बंद हो सकता है FASTag, मिनटों में घर बैठे पूरा करें KYV वरना होगी टोल पर मुश्किल, बार-बार रोकनी होगी गाड़ी

सरकार ने FASTag धोखाधड़ी रोकने के लिए KYC के बाद KYV (Know Your Vehicle) अनिवार्य किया है। जानिए क्यों जरूरी है, और कैसे घर बैठे मिनटों में ऑनलाइन KYV पूरा कर के FASTag सर्विस बाधा से बचाएं।

Himani GuptaThu, 30 Oct 2025 05:46 PM
FASTag New Rule

भारत में हाईवे पर बिना रुके टोल पास कराने वाला FASTag अब भी भारी-भरकम सुविधा माना जाता है लेकिन इसी सिस्टम में फ्रॉड और गलत इस्तेमाल के मामले बढ़ते देख सरकार ने कदम उठाया है। KYC पूरा करने के बाद अब एक और जरूरी प्रक्रिया लागू की गई है KYV (Know Your Vehicle) जिसका उद्देश्य FASTag को केवल सही वाहन के साथ जोड़कर धोखाधड़ी को रोकना है।

KYV पूरा नहीं होगा तो FASTag इनएक्टिव किए जा सकते

सरकार और NHAI के निर्देशों के अनुसार, जिन वाहनों का KYV पूरा नहीं होगा, उनके FASTag इनएक्टिव किए जा सकते हैं; इसका मतलब टोल प्लाजा पर FASTag काम नहीं करेगा और चालक को नकद में टोल देना पड़ सकता है। इस नई आवश्यकता ने कई वाहन-मालिकों में चिंता पैदा कर दी है, पर अच्छी खबर यह है कि अधिकांश FASTag इशूअर्स (बैंक, ऐप) ने घर बैठे ऑनलाइन KYV पूरा करने की प्रक्रिया आसान बना दी है।

KYV क्यों जरूरी हुआ?

सरकार का तर्क साफ है: FASTag सिस्टम का दुरुपयोग और टैग-संबंधी फ्रॉड बढ़ रहे थे कुछ मामलों में एक ही टैग कई वाहनों पर इस्तेमाल हो रहा था या टैग किसी ग़लत नंबर/वाहन से लिंक था। KYV का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि जो FASTag जारी हुआ है, वह ठीक उसी वाहन के साथ वेरिफ़ायबल रूप में जुड़ा है। इससे फर्जी टैग, जुर्माना बचाने या चोरी-विक्रय के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

ऑनलाइन FASTag KYV करने का तरीका

नीचे दिए गए स्टेप सामान्य रूप से सभी बैंकों/FASTag इशूअर-ऐप/पोर्टल पर मान्य हैं (Axis, HDFC, ICICI, PhonePe, Paytm, NHAI/FASTag portal आदि)। अलग प्लेटफ़ॉर्म पर शब्द अलग हो सकते हैं पर लॉजिक वही है।

Step 1:

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तैयार रखें वही नंबर जो FASTag पर रजिस्टर्ड है। अपने FASTag जारीकर्ता की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट खोलें (जैसे बैंक ऐप/PhonePe/Paytm/NHAI FASTag portal)। लॉग इन करें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन।

Step 2:

‘KYC/KYV/Vehicle Verification’ सेक्शन खोजें कभी-कभी इसे ‘Update Vehicle Details’ कहा जाता है। अपना वाहन चुनें अगर आपके खाते में कई टैग हैं तो सही वाहन/टैग चुनें।

Step 3:

दस्तावेज अपलोड करें मुख्य रूप से: RC (Registration Certificate) का फ्रंट पेज, वाहन की फोटोज (front+rear) जहाँ नंबर प्लेट साफ दिखे, और जो भी ID मांगेंगे (Aadhaar/PAN/Driving Licence) RC में दिखाई गयी जानकारी से मेल खाना चाहिए। जानकारी फिल करें वाहन का मॉडल, वर्ष आदि यदि फॉर्म मांगे तो सही भरें।

Step 4:

OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए मोबाइल OTP डालें। सबमिट करें और Acknowledgement/Reference नंबर नोट कर लें कुछ प्लेटफ़ॉर्म SMS/ई-मेल के जरिए पुष्टि भेजते हैं। वेरिफिकेशन आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर 72 घंटे तक में पूरा हो जाता है; असफल होने पर प्लेटफ़ॉर्म से कारण आता है फिर सुधार कर दोबारा अपलोड करें।

क्या होगा अगर KYV नहीं किया?

यदि आपने समय पर KYV पूरा नहीं किया तो आपका FASTag निष्क्रिय/ब्लॉक हो सकता है और टोल पार करते समय FASTag काम नहीं करेगा आपको नकद में टोल चुकाना पड़ सकता है या जुर्माना हो सकता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आधिकारिक डेडलाइन के बाद बिना KYV वाले टैग अस्थायी रूप से बंद किए जा रहे हैं। इसलिए जल्द अपीलें और अपडेट करें।

