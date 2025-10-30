Alert! बंद हो सकता है FASTag, मिनटों में घर बैठे पूरा करें KYV वरना होगी टोल पर मुश्किल, बार-बार रोकनी होगी गाड़ी

KYV पूरा नहीं होगा तो FASTag इनएक्टिव किए जा सकते

सरकार और NHAI के निर्देशों के अनुसार, जिन वाहनों का KYV पूरा नहीं होगा, उनके FASTag इनएक्टिव किए जा सकते हैं; इसका मतलब टोल प्लाजा पर FASTag काम नहीं करेगा और चालक को नकद में टोल देना पड़ सकता है। इस नई आवश्यकता ने कई वाहन-मालिकों में चिंता पैदा कर दी है, पर अच्छी खबर यह है कि अधिकांश FASTag इशूअर्स (बैंक, ऐप) ने घर बैठे ऑनलाइन KYV पूरा करने की प्रक्रिया आसान बना दी है।