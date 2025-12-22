मोबाइल पर आया ट्रैफिक चालान असली है या नकली? ऐसे करें पहचान, Fake E-Challan से खाली हो सकता अकाउंट

Fake E-Challan Scam कैसे हो रहा है?

भारत में साइबर ठग फर्जी e-challan SMS या WhatsApp संदेश भेज रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जाता है कि किसी वाहन के खिलाफ ट्रैफिक उल्लंघन के कारण चालान जारी किया गया है और उसे तुरंत भुगतान की जरूरत है। इन संदेशों में अक्सर वाहन का नंबर, चालान राशि और लिंक शामिल होते हैं। लिंक देखने में आधिकारिक पोर्टल जैसा लगता है, लेकिन असल में यह फिशिंग साइट या मालवेयर ऐप होता है, जिसे डाउनलोड करने पर आपके फोन में खतरा फैल जाता है। कई मामलों में यह APK फाइल का नाम “RTO CHALLAN.apk” जैसा दिखता है, जो फोन को संक्रमित कर सकता है और डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है।