सावधान! नकली चार्जर बन सकता फोन ब्लास्ट और आग लगने की वजह, इस्तेमाल करने से पहले करें असली-नकली की पहचान

How to Identify Fake Charger

फोन चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, अगर उसके साथ इस्तेमाल किया जाने वाला चार्जर सही नहीं है तो डिवाइस को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बाजार में इन दिनों बड़ी संख्या में नकली या फेक चार्जर बिक रहे हैं, जो दिखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। कई बार लोग कम कीमत देखकर ऐसे चार्जर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बैटरी खराब होने, फोन गर्म होने या चार्जिंग स्पीड कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।