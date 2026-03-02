फर्जी Aadhaar Card से हो सकता बड़ा नुकसान, अब मिनटों में ऐसे पहचानें असली और नकली में फर्क

How to Find Real and Fake Aadhaar

आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज भारत में पहचान की सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है। लेकिन जितना इसका यूज बढ़ा है, उतनी ही ठगी और साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। हाल की में कई फेक आधार बननें के मामले आए जिनमें लोग AI से भी नकली आधार बनवा रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए UIDAI ने एक नया सुरक्षा फीचर लॉन्च किया है जिससे आप असली और नकली Aadhaar कार्ड का अंतर मिनटों में ही पहचान सकते हैं।