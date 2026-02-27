Hindustan Hindi News
मोबाइल चोरी होते ही तुरंत करें ये 6 काम, वरना Aadhaar-UPI से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

फोन खो गया या चोरी हो जाएं तो जानिए तुरंत क्या करना है ताकि आपका UPI, Aadhaar, PAN और बैंक डेटा सुरक्षित रहे और फ्रॉड की आशंका से बच सकें।

Himani GuptaFeb 27, 2026 12:33 pm IST
Phone Lost or Stolen Here is What to Do Immediately&nbsp;

आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने के लिए ही नहीं यूज होता है। ऐसे में अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो यह सिर्फ डिवाइस खोना नहीं है बल्कि आपके पैसे, पहचान पर बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि तुरंत क्या कदम उठाए जाएं ताकि UPI, Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट की सुरक्षा बनी रहे और किसी भी फ्रॉड की आशंका से बचा जा सके।

सबसे पहला काम क्या करें

फोन खोने या चोरी होने के शुरुआती 24 से 48 घंटे के दौरान ही कार्रवाई करने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी है फोन पर मौजूद बैंक ऐप, UPI, Aadhaar-linked सेवाएं, PAN/ई-मेल लॉगिन को सुरक्षित करना। फोन खोते ही ये 6 काम करने से आप बच जाएंगे बड़ी मुसीबत से:

1. गूगल/Apple अकाउंट लॉक या Logout करें

अगर आपका फोन Android है तो तुरंत अपने Google Account को लॉग-आउट या लॉक करें। Apple फोन (iPhone) के लिए Find My iPhone से डिवाइस को लॉक या वाइप करें। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी आपका Gmail, फोटो या अन्य सेवाओं का एक्सेस नहीं पाए।

2. UPI ऐप को तुरंत बंद/डिएक्टिवेट करें

दूसरे डिवाइस (जैसे टैब या कंप्यूटर) से UPI ऐप में लॉग इन करें। UPI/Wallet डिवाइस लिंकिंग को तुरंत अनलिंक करें। अगर संभव हो तो UPI PIN को बदल दें।

3. स्मार्टफोन IMEI को ब्लॉक कराएं

हर मोबाइल फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है। इसे तुरंत ब्लॉक कराना आपके फोन को नेटवर्क से ब्लॉक कर सकता है। अपने सर्विस प्रोवाइडर (Jio, Airtel, Vi आदि) को कॉल करके IMEI ब्लॉक करवाएं। IMEI नंबर आपके फोन के बॉक्स या बिल में दर्ज होगा।

4. सिम को बंद कराएं

फोन खोते ही अपने सिम कार्ड को बंद कराना बहुत जरूरी है क्योंकि सिम के जरिये OTP, कॉल और मेसेज के जरिये फ्रॉड हो सकता है। अपने सर्विस प्रोवाइडर से तुरंत Sim Deactivation के लिए संपर्क करें। इससे UPI/Bank ओटीपी भी सुरक्षित रहेंगे।

5. Aadhaar को सुरक्षित करें

अगर आपका Aadhaar फोन नंबर या ई-मेल के साथ लिंक है, तो Aadhaar पोर्टल https://uidai.gov.in पर लॉग इन करें और डिवाइस को अनलिंक करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके Aadhaar से जुड़े किसी भी दस्तावेज की कापी कहीं सेव या शेयर तो नहीं है।

6. बैंक को तुरंत जानकारी दें

अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहले अपने मुख्य बैंक को जानकारी देना बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल बैंकिंग, UPI और SMS अलर्ट सब कुछ फोन से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर फोन गलत हाथों में चला गया तो कोई भी आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है।

