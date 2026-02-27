मोबाइल चोरी होते ही तुरंत करें ये 6 काम, वरना Aadhaar-UPI से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Phone Lost or Stolen Here is What to Do Immediately

आज स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने के लिए ही नहीं यूज होता है। ऐसे में अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो यह सिर्फ डिवाइस खोना नहीं है बल्कि आपके पैसे, पहचान पर बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि तुरंत क्या कदम उठाए जाएं ताकि UPI, Aadhaar, PAN और बैंक अकाउंट की सुरक्षा बनी रहे और किसी भी फ्रॉड की आशंका से बचा जा सके।