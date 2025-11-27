ALERT! 1 मिनट में तुरंत चेक करें आपके नाम पर कितने SIM, एक गलती से हो सकती 3 साल की जेल और बड़ा जुर्माना

हो रहे ऐसे फ्रॉड, सरकार ने दिया इस समस्य का हल

क्योंकि आजकल फ्रॉडस्टर गलत नीयत से, या दस्तावेज़ों के गलत इस्तेमाल से आपके नाम पर अनचाहा या फर्जी SIM जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे SIM का इस्तेमाल अपराध, बैंक फ्रॉड या स्पैम कॉल के लिए हो सकता है और परेशानी की एक बड़ी वजह बन सकता है। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए Sanchar Saathi / TAFCOP जैसा पोर्टल बनाया है, जहांआप मिनटों में चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कौन-कौन से नंबर रजिस्टर्ड हैं।